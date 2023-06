Mercedes-Benz G 500 Final Edition, per festeggiare il 30° compleanno del V8

30 anni fa, Mercedes-Benz equipaggiava per la prima volta la Classe G con un motore a otto cilindri:

il V8 500 GE ha fatto il suo debutto in un'esclusiva limitata serie nel 1993 e ha segnato il primo punto culminante in una storia di prestazioni su strada e in off-road. Mercedes-Benz festeggia il 30° anniversario con la ‘ Final Edition’, un modello speciale limitato della G 500 (WLTP: consumo di carburante combinato 15.714,7 l/100km, emissioni combinate di CO 2 ‑ 356 - 334 g/km - [1]motore V8 a benzina, cilindrata: 3.982 cc, potenza nominale, kW/CV: 310/421). È disponibile in tre varianti, ognuna limitata a 500 unità ed è possibile scegliere tra la vernice metallizzata ossidiana nera, la vernice MANUFAKTUR opalite bianco magno e la nuova vernice MANUFAKTUR oliva magno.

"La Final Edition è il nostro regalo per il 30° compleanno della G 500, che nel 1993 è stata considerata la trendsetter il precursore dei fuoristrada di fascia alta nel segmento lusso. Con i suoi esclusivi equipaggiamento, questo modello speciale limitato è anche il miglior regalo di addio per il motore biturbo V8 della G 500". Dr. Emmerich Schiller, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz AG GmbH e responsabile della divisione Off-Road Vehicle di Mercedes-Benz

La ‘Final Edition’ si distingue per i cerchi in lega leggera AMG da 20 pollici con un design a 5 doppie razze, verniciati in tinta con la carrozzeria con finitura lucida in combinazione con la verniciatura MANUFAKTUR olive magno. Per le altre due varianti, sono neri e hanno una finitura lucida. Inoltre, questa special edition presenta la scritta "FINAL EDITION", dalla striscia protettiva esterna e l'inserto nel copriruota di scorta. Come parte del pacchetto logo MANUFAKTUR, le maniglie delle porte con un logo in rilievo completano il look della "Final laterali Edition". Inoltre, quando la vettura è ferma, dagli specchietti laterali viene proiettato sullasfalto il logo ‘G’ e la scritta ‘STRONGER THAN TIME’. Il cerchio del copriruota di scorta in cromo lucido, oltre ad altre parti e numerosi altri dettagli sia nella carrozzeria che nella cromatura lucida sottolineano l'esclusività di quata esclusiva ‘instant classic’.