Mercedes-Benz GLB: completa già nelle versioni d’ingresso

Numerose innovazioni e un equipaggiamento di serie più completo per GLB Mercedes.

Il paraurti anteriore ridisegnato con protezione visiva del sottoscocca evidenzia la sua inclinazione per l’off-road. La griglia del radiatore a quattro lamelle orizzontali e stella centrale sottolinea questa vocazione. La forma atletica della spalla, con un la linea laterale modellata in modo coerente, crea un interessante gioco di luci e ombre e un posteriore visivamente accentuato in larghezza.

Nell'allestimento base, il nuovo GLB è dotato di cerchi in lega a cinque doppie razze da 17 pollici in nero lucido con superfici tornite lucide. Uno dei punti di forza degli interni notevolmente aggiornati è il doppio schermo indipendente. Di serie sono presenti un display da 7 pollici e uno da 10,25, rispettivamente per quadro strumenti e schermi multimediali, con due schermi panoramici da 10,25 pollici disponibili come optional. Le prese d'aria rotonde che richiamano ad una turbina trasmettono un'eleganza sportiva e contrastano con gli elementi interni in alluminio dalle linee rette e tipiche dei fuoristrada. Il volante di serie dell'attuale generazione è rivestito in pelle. I sedili comfort sono di serie e sono rivestiti in pelle sintetica Artico e tessuto nero con goffratura tridimensionale. Il rivestimento in tessuto dei sedili comfort è realizzato al 100% con materiali riciclati.