Mercedes-Benz Italia partner della Fondazione Roma Expo 2030

Mercedes-Benz Italia entra ufficialmente a far parte della Fondazione Roma Expo 2030 in qualità di Partner.

Fondata il 18 luglio 2022 da Unindustria, CNA Roma, Coldiretti Roma, Confcommercio Roma, Federlazio, Ance Roma-ACER e Confesercenti, la Fondazione Roma Expo 2030 sostiene la candidatura di Roma ad ospitare l’Esposizione Universale nel 2030, promuovendo il valore dell’Expo anche autonomamente presso le forze sociali e produttive del territorio regionale e nazionale, e contribuendo ad allargare il consenso della candidatura a tutta la società civile. Il sostegno di Mercedes-Benz Italia sottolinea nuovamente l’impegno dell’Azienda nelle attività di corporate citizenship, indirizzando le proprie risorse oltre la semplice vocazione commerciale e partecipando attivamente alla vita sociale ed economica dei territori in cui è presente.

“Da più di 50 anni Mercedes-Benz Italia rappresenta un’eccellenza imprenditoriale nell’area capitolina. Roma ci ha dato l’opportunità di crescere e diventare una delle principali aziende straniere di questo territorio, non solo in termini di business, ma anche occupazionali”, ha dichiarato Marc Langenbrink, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia. “Scendere in campo a fianco della Fondazione che sostiene la candidatura della Città Eterna ad Expo 2030 è per noi un motivo di grande orgoglio e un segno concreto della volontà di contribuire attivamente alla vita sociale ed economica di un territorio che da oltre mezzo secolo è la casa di Mercedes in Italia. Il 2030 è anche un traguardo che coincide con uno dei punti centrali della nostra strategia di elettrificazione: la data in cui saremo pronti ad offrire un portfolio di vetture esclusivamente elettriche, ove le condizioni dei mercati lo permetteranno. Un impegno che passa attraverso la condivisione dei valori che identificano la campagna di Roma per Expo 2030: rigenerazione, inclusione e innovazione, tre elementi chiave anche per quanto riguarda la transizione ecologica. A questo punto non ci resta che incrociare le dita e aspettare fiduciosi l’esito dell’assegnazione.”

‘Persone e territori: rigenerazione, inclusione e innovazione’: è questo il tema che accompagna la candidatura di Roma all’Expo del 2030 con l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione l’uomo e il suo habitat, creando spazi e ambienti inclusivi, aperti, sostenibili e innovativi. Il tema è al centro della campagna Humanlands: rigenerazione per dare nuova visibilità ai patrimoni naturalistici e culturali di Roma; inclusione per sottolineare l’impatto nato dal mix culturale che vive nell’area romana; innovazione per ricordare che il passato glorioso della Capitale ha da sempre forgiato il nostro futuro.

Il valore complessivo dell’impatto economico generato da Expo Roma 2030 per l’Italia è stimato in 50,6 miliardi di euro, con 18,2 miliardi di effetto economico indiretto a breve e 10 miliardi di effetto economico diretto, tra investimenti pubblici e privati e dei partecipanti. Expo 2030 Roma creerà 11.000 nuove aziende e 300.000 nuovi posti di lavoro. Le presenze attese in caso di assegnazione ammontano a 30 milioni.