Mercedes presenta la nuova Wallbox, connessa e intelligente

La nuova Mercedes-Benz Wallbox ricarica auto elettriche e ibridi plug-in in modo veloce, intelligente e semplice.

Ottimizzata per la ricarica fino a 22 kW, grazie all'impostazione per le funzionalità da remoto, è possibile per la prima volta avviare e interrompere autonomamente i processi di ricarica tramite la Mercedes me App, seguire lo stato di carica e visualizzare lo storico di ricarica. Un'altra novità è il contatore di energia integrato. Inoltre, è tecnicamente predisposta per ricevere aggiornamenti software "over-the-air" attraverso la connessione Internet del cliente: ciò rende la Mercedes-Benz Wallbox pronta per il futuro. Nel corso del 2022 Mercedes-Benz Italia offrirà anche un servizio di installazione con un partner internazionale.

· Prerequisiti tecnici per le funzioni a distanza tramite Mercedes me App

· Aggiornamenti software "over the air" (OTA) per ampliare la gamma di funzioni possibili in futuro

· Design Mercedes-Benz

· Il lancio sul mercato previsto per aprile 2022 in Europa e successivamente in altri paesi

Con la nuova Mercedes-Benz Wallbox, la rete elettrica domestica intelligente diventa già in parte una realtà. Gli utenti possono collegarla alla propria connessione Internet tramite cavo Ethernet o WiFi. In questo modo si può comandare comodamente la Wallbox attraverso la Mercedes me App con il proprio smartphone, ovunque ci si trovi. È possibile, ad esempio, controllare il processo di ricarica del loro veicolo e, con l'aiuto di un contatore di energia integrato, sempre tramite la Mercedes me App, leggere comodamente lo stato attuale della corrente caricata e la panoramica di tutti i processi di ricarica. È disponibile anche una panoramica dei costi di ricarica. Per proteggere dall'uso non autorizzato, la Mercedes-Benz Wallbox può essere attivata o bloccata tramite l'app o la scheda RFID

La Mercedes-Benz Wallbox ha anche i prerequisiti tecnici di ricevere in futuro aggiornamenti software "over-the-air". In questo modo è possibile aggiungere continuamente ulteriori funzioni, ad esempio il controllo degli accessi con RFID o l'integrazione intelligente della Wallbox nella rete energetica e nel sistema di gestione dell'energia del cliente.

La tecnologia incontra il design

Mercedes-Benz è sinonimo di combinazione di tecnologia avanzata, comfort eccezionale e design innovativo. Questo vale anche per la nuova Mercedes-Benz Wallbox. Il case della Wallbox è disegnato secondo i principi di design di Mercedes-EQ e diventa così un pezzo di design ovunque venga installato. Allo stesso tempo, è robusto e consente un utilizzo intuitivo. La Wallbox controlla il processo di ricarica, adatta la potenza di carica al processo di ricarica ed eroga fino a 22 kW in trifase. Questo rende la ricarica molto più veloce di una tradizionale presa domestica. Una luce LED multicolore sulla wallbox indica lo stato attuale del processo di carica. I componenti di sicurezza integrati nella wallbox, se l'unità è installata correttamente, forniscono un'ulteriore protezione contro gli sbalzi di corrente per il veicolo, la rete domestica e la wallbox durante la ricarica.

La Wallbox Mercedes-Benz viene fornita con un cavo di ricarica da sei metri collegato in modo permanente con una spina di tipo 2. A seconda dei requisiti nazionali, si prevede che sarà disponibile anche in versione con una presa di tipo 2, nel quarto trimestre del 2022. Nel corso del 2022 Mercedes-Benz Italia offrirà anche un servizio di installazione con un partner internazionale.

La Mercedes-Benz Wallbox ricarica tutti i veicoli elettrici e ibridi plug-in Mercedes-Benz attuali e futuri con il collegamento universale di tipo 2 secondo lo standard IEC 61851-1. Naturalmente possono essere caricati anche veicoli elettrici di altri produttori.

Disponibilità e prezzo

La Mercedes-Benz Wallbox è attesa in Germania e in molti paesi europei da aprile 2022 dove verrà distribuita attraverso la rete di concessionari Mercedes-Benz. In alcuni mercati, in un secondo momento, sarà, disponibile anche online nel Mercedes-Benz Shop. Sarà, inoltre disponibile anche tramite partner d'installazione. Il prezzo di vendita consigliato in Germania è di 990 Euro (19% IVA inclusa), oltre ai costi di installazione professionale. La consulenza e l'installazione della Wallbox sono supportate dal rispettivo partner di installazione nazionale. Il lancio sul mercato della wallbox avverrà nei prossimi mesi nei seguenti paesi: Germania, Svizzera, Svezia, Danimarca, Polonia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Grecia, Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Austria, Norvegia, Irlanda, Finlandia, Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Australia, Thailandia, Nuova Zelanda, Francia, Portogallo, Messico.