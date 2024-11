MINI lancia la nuova gamma John Cooper Works: prestazioni e design al massimo livello

La nuova famiglia di modelli MINI John Cooper Works (JCW) amplia la gamma del celebre marchio britannico con proposte che uniscono alte prestazioni e design esclusivo.

Per la prima volta, MINI introduce modelli John Cooper Works completamente elettrici: la MINI JCW Electric e la MINI JCW Aceman, segnalando un nuovo capitolo per il brand. Entrambe le vetture offrono un’esperienza di guida unica, grazie alle potenti unità elettriche da 258 CV e 350 Nm di coppia, con un boost di ulteriori 20 kW per accelerazioni entusiasmanti e un’autonomia fino a 371 km per la JCW Electric.

La gamma mantiene l’iconico modello MINI JCW, con un motore TwinPower Turbo a quattro cilindri da 231 CV e una coppia di 380 Nm, che accelera da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi e raggiunge i 250 km/h. Anche la versione Cabrio, con tetto retrattile in soli 18 secondi, offre lo stesso potente motore, raggiungendo 100 km/h in 6,4 secondi e una velocità massima di 245 km/h, perfetta per una guida sportiva e aperta.

La nuova MINI JCW Countryman ALL4 rappresenta una proposta versatile con trazione integrale. Equipaggiata con un motore da 300 CV e 400 Nm di coppia, raggiunge i 100 km/h in soli 5,1 secondi e vanta una velocità massima di 250 km/h, rendendola ideale per le strade extraurbane e i percorsi avventurosi.

Esteticamente, ogni modello JCW presenta il distintivo logo rosso-bianco-nero, minigonne laterali e un’aerodinamica ottimizzata con spoiler posteriore per massimizzare stabilità e velocità. I dettagli, come il tetto multitono e le luci posteriori verticali Signature Mode nella Countryman ALL4, sottolineano l’estetica sportiva e la connessione storica al motorsport. Gli interni, caratterizzati da sedili sportivi JCW e finiture in rosso e nero, offrono una sensazione di guida pura, mentre il sistema audio Harman Kardon e il display OLED con dati prestazionali avanzati migliorano l’esperienza a bordo.

Grazie alla tecnologia avanzata, come la modalità go-kart specifica per JCW e la Digital Key Plus, ogni MINI John Cooper Works garantisce un controllo dinamico e un comfort moderno. Con la sua lunga tradizione nel motorsport, la nuova gamma JCW è progettata per esaltare il piacere di guida e riaffermare l’eccellenza del brand nel mondo delle auto ad alte prestazioni.