MINI protagonista del fuori salone 2021

Una mostra fotografica per raccontare i 20 anni di MINI nel BMW Group e due talks sulla mobilità organizzati da MINI Milano in collaborazione con GUD Bocconi per il Fuori Salone 2021.

MINI torna protagonista della scena milanese in occasione del Fuori Salone 2021 per celebrare i suoi 20 anni nel BMW Group con una mostra fotografica esclusiva curata da MINI Milano presso GUD Bocconi, uno dei locali più cool di Milano, nato lo scorso settembre all’interno del prestigioso ateneo diventando un punto di riferimento per gli studenti universitari.

«Ringrazio GUD per averci permesso di realizzare questo progetto e di ospitarci in questo nuovo spazio, nato all’interno dell’Università Bocconi» queste le parole di Maurizio Ambrosino, Direttore Generale BMW Milano. «Siamo felici che MINI sia di nuovo protagonista della scena milanese, ma soprattutto festeggiare i 20 anni del marchio sotto l’insegna del BMW Group all’interno di una cornice così importante come quella del Salone del Mobile. È bello vedere come una città come Milano possa ripartire dopo i mesi difficili che abbiamo vissuto.»

La mostra fotografica, aperta al pubblico, si terrà dall’8 al 25 settembre e ripercorrerà i 20 anni di MINI nel BMW Group attraverso immagini suggestive esposte nel dehors di GUD Bocconi. Protagonisti indiscussi i mondi a cui MINI è da sempre legata: il design, il cinema, la moda, la pubblicità, che hanno contribuito a far conoscere MINI nel mondo, trasformando il prodotto in brand e l’icona dell’automobilismo britannico nell’icona dell’automobilismo mondiale.

Inoltre, in calendario sono fissati due appuntamenti che si svolgeranno presso gli spazi di GUD Bocconi e saranno incentrati sulla mobilità sostenibile a Milano e sulla mobilità innovativa per i giovani:

15 Settembre: «MINI Milano e i giovani: la MINI Challenge Academy.»

22 Settembre: «MINI Elettrica e la mobilità sostenibile a Milano.»

Momenti in cui il pubblico potrà conoscere la storia di un’icona dalla sua creazione, fino a diventare un emblema della mobilità sostenibile mantenendo intatti i suoi tratti distintivi.

Si rinnova la collaborazione tra MINI Milano e GUD, che rappresenta un luogo d’incontro, ricreativo e innovativo in cui dare spazio ai giovani e alla creatività personale in vari ambiti. Tutti valori che MINI ama da sempre condividere con la sua community.