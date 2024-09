Mobilize Financial Services, annuncia la riorganizzazione del Comitato Esecutivo

Mobilize Financial Services, filiale del Gruppo Renault, ha recentemente annunciato una significativa riorganizzazione del proprio Comitato Esecutivo,

con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento sul mercato e perseguire in maniera più efficace i propri obiettivi strategici. Al centro di questa nuova organizzazione ci sono la centralizzazione della gestione operativa e un rinnovato focus sulla soddisfazione del cliente, che diventa il fulcro di ogni iniziativa e decisione, dalla progettazione dei prodotti al customer journey.

Per realizzare questa trasformazione, Mobilize Financial Services ha deciso di creare due nuove Direzioni, con il chiaro intento di allineare meglio le attività operative e strategiche dell’azienda alle necessità dei clienti.

La prima nuova Direzione, la Direzione Vendite e Operazioni, è stata istituita per unire sotto un’unica guida i responsabili delle Marche e dei Paesi. Questo nuovo team avrà il compito di guidare e coordinare la performance globale dell’azienda, garantendo una gestione operativa più fluida ed efficiente. L’obiettivo è quello di favorire una maggiore integrazione delle operazioni a livello internazionale, ottimizzando l’esecuzione delle attività in tutti i mercati in cui Mobilize Financial Services è presente.

Alla guida di questa Direzione è stato nominato Xavier Derot, che ha alle spalle una lunga esperienza in ruoli operativi e internazionali presso RCI Banque e Mobilize Financial Services. Derot avrà il compito di migliorare l’efficienza operativa dell’azienda e garantire che le attività di vendita e post-vendita siano allineate agli obiettivi di crescita.

La seconda Direzione è quella dedicata a Marketing e Strategia, con l'obiettivo di rafforzare il focus dell’azienda sulla creazione di valore per il cliente. Questo team sarà responsabile della progettazione di prodotti e offerte sempre più incentrati sulle esigenze dei clienti, con particolare attenzione alla transizione verso una mobilità sostenibile. In questo ambito, un ruolo chiave sarà svolto dal polo Mobilità ed Energia, che si concentrerà sullo sviluppo di soluzioni innovative per veicoli elettrici e nuovi modelli di mobilità sostenibile.

Alla guida di questa Direzione è stata nominata Aude Fauchie, che ha maturato un’ampia esperienza nel marketing e nelle operazioni sul campo, sia in Francia che a livello internazionale. Fauchie avrà il compito di assicurare che la strategia di marketing dell’azienda sia orientata a offrire ai clienti un’esperienza sempre più personalizzata, con soluzioni innovative per il mercato dei veicoli elettrici e delle auto usate.

Nel quadro di questa nuova organizzazione, Mobilize Financial Services ha definito quattro priorità strategiche che guideranno le sue attività fino al 2025. La prima è quella di posizionarsi come leader nel mercato del leasing operativo, rispondendo alle evoluzioni del comportamento dei clienti e alle crescenti richieste di soluzioni di mobilità flessibili e sostenibili.

Il secondo obiettivo è quello di creare più valore per i clienti, migliorando il portafoglio di prodotti assicurativi e di servizi offerti. Questo comporta una maggiore attenzione alla qualità delle offerte e all’ottimizzazione dell’interazione con i clienti, per garantire un’esperienza senza soluzione di continuità.

La terza priorità è quella di armonizzare l’infrastruttura Digital & IT, per rendere più fluida e veloce l’esperienza del cliente. L’azienda sta investendo nell’integrazione delle proprie piattaforme digitali per migliorare l’efficienza e la velocità dei processi, dall’acquisizione del cliente fino al servizio post-vendita.

Infine, Mobilize Financial Services si impegna a incrementare la competitività, migliorando l’efficienza operativa e la redditività. Questo sarà possibile grazie a una gestione più rigorosa dei costi e all’ottimizzazione delle risorse, con l’obiettivo di rimanere competitivi in un mercato in rapida evoluzione.

A sostegno di queste quattro priorità, l’azienda ha anche delineato delle strategie trasversali, che includono la gestione del rischio, la compliance e lo sviluppo sostenibile. Questi elementi sono fondamentali per garantire che la crescita di Mobilize Financial Services avvenga in modo responsabile, con un occhio di riguardo alle normative e alle esigenze di sostenibilità ambientale.

Il CEO Martin Thomas ha espresso fiducia in questa nuova organizzazione e nelle figure di Derot e Fauchie, affermando che la loro esperienza e competenza operativa nei diversi mercati contribuirà in maniera determinante al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi dell’azienda. “Mobilize Financial Services ha un ruolo decisivo nel promuovere una mobilità più sostenibile – ha dichiarato Thomas – e sono convinto che le nuove roadmap strategiche, unite a questa riorganizzazione, ci permetteranno di consolidare la nostra leadership di mercato.”