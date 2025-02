Mobilize Financial Services: crescita solida nel 2024 e focus su una mobilità sostenibile

Mobilize Financial Services chiude il 2024 con un incremento significativo delle sue attività finanziarie, evidenziando una gestione operativa solida e un’espansione costante nel settore dei finanziamenti auto.

Il valore totale dei nuovi finanziamenti ha raggiunto i 21,5 miliardi di euro, in aumento del 2,4% rispetto all’anno precedente, mentre il prodotto netto bancario (PNB) ha registrato una crescita dell’11,2%, attestandosi a 2.180 milioni di euro.

L'utile ante imposte ha toccato 1.194 milioni di euro, evidenziando un incremento del 15,5% rispetto al 2023. Questo risultato riflette una strategia efficace nel consolidare il business e supportare la transizione verso soluzioni di mobilità più flessibili e sostenibili.

Performance commerciale: spinta ai finanziamenti per i veicoli elettrici

Nel 2024, Mobilize Financial Services ha finanziato complessivamente 1,28 milioni di pratiche, con un volume stabile (+0,6%) rispetto all'anno precedente. Un dato significativo riguarda la quota di veicoli elettrici finanziati, che ha raggiunto il 45%, con un incremento di 2,9 punti percentuali rispetto alle altre motorizzazioni. Tuttavia, la quota complessiva di veicoli finanziati è scesa al 42,3%, con un lieve calo di 1,1 punti rispetto al 2023.

Parallelamente, l’attività di Mobilize Lease&Co ha registrato un aumento dell’11% nel portafoglio contratti di leasing, dimostrando l’interesse crescente per le formule di noleggio a lungo termine, sia per i privati che per le flotte aziendali.

Espansione del risparmio e aumento degli attivi netti

L’attività di raccolta del risparmio si è dimostrata particolarmente dinamica, crescendo di 2,3 miliardi di euro e raggiungendo un totale di 30,5 miliardi di euro. Gli attivi netti sono saliti a 61 miliardi di euro, con un incremento dell’11,6% rispetto al 2023.

I costi operativi, pari all’1,30% degli asset produttivi medi (APM), hanno registrato un miglioramento di 8 punti base, nonostante un incremento assoluto di 21 milioni di euro legato all’acquisizione di Mein Auto, avvenuta all’inizio del 2024.

Verso una mobilità sostenibile: gli obiettivi per il 2025

Guardando al futuro, Mobilize Financial Services punta a rafforzare le sinergie con il Gruppo Renault per accelerare la transizione verso una mobilità più sostenibile. Il CEO Martin Thomas ha dichiarato: “Nel 2025 continueremo a sviluppare offerte innovative per accompagnare i clienti nella trasformazione del settore automotive, con un focus particolare su soluzioni di leasing e noleggio a lungo termine.”

L’azienda si concentrerà su quattro aree strategiche:

Espansione delle offerte di noleggio per veicoli nuovi e usati, con soluzioni su misura per privati e professionisti.

Nuovi servizi assicurativi per coprire le esigenze emergenti della mobilità.

Innovazione digitale, con investimenti nei sistemi informativi per migliorare l’esperienza cliente e la gestione operativa.

Eccellenza operativa, attraverso la semplificazione e l’armonizzazione dei processi aziendali.

Mobilize Financial Services conferma così il suo impegno verso un modello di business sostenibile, puntando su innovazione e customer satisfaction per generare valore a lungo termine nel settore della mobilità.