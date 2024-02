Mobilize PowerBox rivoluziona la ricarica dei veicoli elettrici

In un'epoca in cui la sostenibilità e l'innovazione tecnologica guidano il progresso industriale, il lancio di Mobilize PowerBox rappresenta un notevole passo avanti nel campo della mobilità elettrica.

Frutto dell'ecosistema di open innovation Software République, che vede la partecipazione di colossi come Orange, Gruppo Renault, STMicroelectronics e Thales, questa stazione di ricarica si pone come un punto di riferimento nel settore. Prodotto nello stabilimento Symbiose di LACROIX, situato a Beaupréau-en-Mauges, Francia, Mobilize PowerBox promette di trasformare l'esperienza di ricarica dei veicoli elettrici.

Con una capacità iniziale di produzione di 65.000 unità all'anno, grazie all'adozione di tecnologie all'avanguardia nel campo dell'industria 4.0, LACROIX si impegna a rispondere alla crescente domanda di soluzioni di ricarica efficienti e sostenibili. L'ubicazione dello stabilimento Symbiose, inaugurato nel settembre 2022, non è casuale: situato nel cuore della Francia, beneficia di una rete di fornitori locali che contribuiscono a ridurre l'impronta carbonica dell'intera supply chain, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell'iniziativa.

Mobilize PowerBox è il risultato di un lavoro sinergico tra i partner di Software République, che hanno unito le loro competenze per creare una stazione di ricarica all'avanguardia. IoTecha Corp ha fornito soluzioni hardware e software per una ricarica intelligente, Orange ha contribuito con la sua esperienza nel settore delle telecomunicazioni, il Gruppo Renault ha messo a disposizione la sua conoscenza nell'architettura dei sistemi di ricarica dei veicoli elettrici, STMicroelectronics ha fornito componenti semiconduttori essenziali, e Thales ha garantito il massimo livello di cybersecurity.

La stazione di ricarica Mobilize PowerBox si adatta a tutti gli impianti elettrici, sia monofase che trifase, e può essere installata in qualsiasi contesto, garantendo una ricarica efficiente e sicura fino a 22 kW. La sua compatibilità con tutti i veicoli elettrici e ibridi plug-in dotati di presa di tipo 2 la rende una soluzione versatile e accessibile.

Mobilize PowerBox è disponibile in quattro versioni, pensate per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, dai privati agli operatori professionali, con funzionalità che vanno dalla semplice ricarica domestica alla possibilità di restituire energia alla rete, grazie alla versione bidirezionale VERSO. Inoltre, le stazioni di ricarica sono progettate per essere sempre aggiornate e diagnosticabili da remoto, assicurando un servizio all'avanguardia.

L'acquisto e l'installazione di Mobilize PowerBox saranno facilitati per i clienti Renault, con un processo semplificato che prevede sopralluoghi tecnici a distanza e un'installazione rapida, per promuovere una transizione fluida verso la mobilità elettrica. Questa iniziativa non solo mette in evidenza l'impegno dei partner di Software République per un futuro più verde, ma stabilisce anche nuovi standard di comodità e accessibilità per gli utenti di veicoli elettrici, confermando l'importanza dell'innovazione e della collaborazione nel superare le sfide ambientali del nostro tempo.