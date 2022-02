Alpine dà avvio in anticipo alla stagione 2022 con l’Alpine Esports Challenge

Alpine prosegue la sua partnership con ESPOT, importantissimo spazio di gaming nel cuore della capitale francese, che sarà sede dell’Alpine Esports Challenge, domenica 27 e lunedì 28 febbraio, sotto il segno della competizione.

I fan di Alpine e di eSport si daranno appuntamento a ESPOT nel 1° arrondissement della capitale francese, a partire da domenica 27 febbraio, dalle ore 10.00, fino alla finale che si terrà lunedì 28 febbraio, dopo due giorni di gare sfrenate.

Tempio degli appassionati di videogiochi, l’ESPOT è un punto di passaggio obbligatorio per il mondo del gaming, situato proprio di fronte al Louvre di Parigi. In uno spazio di 2.000 m², sotto il segno della competizione, l’ESPOT darà il benvenuto alla prima Alpine Esports Challenge.

In questo torneo aperto al pubblico, i concorrenti presenti potranno competere gli uni contro gli altri in una prova a tempo. Alla fine della fase di qualifiche, i 4 piloti che avranno ottenuto i migliori tempi si confronteranno, ad inizio pomeriggio, in una gara sui simulatori Alpine. Il vincitore di questa prova affronterà Esteban Ocon, pilota di BWT Alpine F1 Team, mentre il secondo classificato dovrà vedersela con Patrik Sipos, pilota di Alpine eSports.

Facendo una full immersion nel dispositivo, i partecipanti all’Alpine Esports Challenge e i visitatori potranno scoprire da vicino la Marca Alpine. La nuova Alpine A110, modello iconico della Marca, sarà esposta all’ESPOT, da sabato 26 febbraio, per il kick-off del weekend. I fan che verranno potranno anche effettuare gli stessi test di performance visiva dei piloti di Formula 1, grazie al partner Shamir.