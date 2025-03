Andrea Kimi Antonelli, debutto da sogno in F1: quarto posto in Australia e un'Italia che torna a sognare

L’Italia del motorsport ritrova entusiasmo grazie ad Andrea Kimi Antonelli. Il diciottenne bolognese, cresciuto nella Scuola Federale ACI Sport

e seguito fin dagli esordi dal programma federale ACI Team Italia, ha impressionato nel suo esordio in Formula 1 con il team Mercedes-AMG Petronas. Sul tracciato di Melbourne, Antonelli ha dimostrato talento, maturità e determinazione, chiudendo al quarto posto un Gran Premio d’Australia caratterizzato da condizioni meteo insidiose.

La sua performance ha confermato le enormi qualità che lo hanno portato rapidamente ai vertici del motorsport internazionale. Con una guida sicura e una gestione impeccabile della gara, Antonelli ha saputo affrontare i cambi di grip e il traffico in pista, mettendo in mostra spettacolari sorpassi e chiudendo a ridosso del podio.

Il risultato è la prova tangibile del lavoro dell’Automobile Club d’Italia nel formare giovani talenti e portarli ai massimi livelli. Il Progetto Giovani dell’ACI, con investimenti mirati e un percorso strutturato, ha contribuito in modo decisivo alla crescita di Antonelli, accompagnandolo attraverso le varie tappe della sua carriera, dai successi nel karting fino all’approdo in Formula 1.

Dopo aver dominato il karting con titoli nazionali e internazionali, nel 2021 Antonelli ha partecipato al Supercorso Federale ACI Sport sotto la supervisione di Gian Carlo Minardi e Raffaele Giammaria. Il passaggio alle monoposto è stato segnato dai successi in Formula 4 nel 2022, dove ha conquistato i campionati italiano e tedesco, ottenendo anche il Volante d’Oro ACI e il Casco d’Oro Autosprint.

Nel 2023 si è confermato vincendo la Formula Regional Middle East e il Formula Regional European Championship by Alpine, ricevendo il Volante ACI d’Argento e il Ruotino d’Oro Pirelli. Nel 2024 ha compiuto un altro passo importante, passando direttamente alla FIA Formula 2 senza transitare dalla Formula 3. In una stagione di crescita e adattamento, ha collezionato vittorie di prestigio come la Sprint Race di Silverstone e la Feature Race di Budapest, dimostrando di essere pronto per la massima categoria.

Dopo il debutto straordinario a Melbourne, Antonelli è già concentrato sulla prossima sfida. Questo fine settimana sarà impegnato nel Gran Premio di Cina, determinato a proseguire la sua crescita in Formula 1 e a portare l'Italia nuovamente ai vertici del motorsport mondiale.