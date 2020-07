CIR, Rally di Roma Capitale, La C3 R5 di Crugnola subito fuori per incidente

Non poteva cominciare in modo peggiore il CIR 2020 per Andrea Crugnola e il navigatore Pietro Elia Ometto su Citroen C3 R5, protagonisti di un violento crash dopo appena 2,3 km dall’avvio della PS1 Pico-Greco di 13,4 km. Usciti incolumi hanno dovuto rinunciare a proseguire per gli eventi danni subiti dalla loro C3 R5.

Soltanto quindicesima l’altra vettura del Double Chevron che vede nell’abitacolo Antonio Rusce e Sauro Farnocchia.

A comandare la classifica resa atipica da molti nomi internazionali a fronte della presenza in contemporanea del Campionato Europeo Rally è al momento la C3 R5 Alexey Lukyanuk, autore di tutti e sei gli scratch in programma, seguita dalla Volkswagen Polo GTI R5 del migliore degli italiani Giandomenico Basso. Terzo posto per la vettura gemella di Oliver Solberg, figlio del campione WRC 2003 Petter.

Quarta piazza per Simone Tempestini su Skoda Fabia R5, quindi la Polo di Fabian Kreim e la i20 R5 di Craig Breen, arrivato nel Bel Paese direttamente dal mondiale. Settima un’altra Hyundai, ovvero quella di Gregoire Munster, a precedere la C3 R5 di Efren Llarena e la Skoda Fabia R5 di Giacomo Scattolon, giunto ad 1’39 dal leader moscovita. Il pilota veneto è stato protagonista di una disavventura al parco assistenza prima dell’ultima speciale di giornata, quando ha dovuto intervenire con gli estintori sulla sua auto per del fumo sospetto.

A chiudere la top 10 la Skoda Fabia Rally2 Evo di Emil Lindholm.

Prima tra le R2 la Peugeot 208 di Christopher Lucchesi Jr. e Marco Pollicino, quarantesimi assoluti a 9’13 dalla vetta.