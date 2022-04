Dacia Duster protagonista al Rally Aïcha Des Gazelles

L’equipaggio 310 (Hajar Elbied e Malika Ajaha) ha concluso con una vittoria la 31ª edizione del Rally Aïcha des Gazelles affrontando centinaia di chilometri su dune e terreni rocciosi e persino una tempesta di sabbia.

I Duster degli equipaggi 301 e 304, a loro volta sostenuti da Dacia, hanno completato il podio nella loro prima partecipazione al Rally. Il ritorno finale al bivacco è stato accompagnato da colpi di clacson e grida di gioia, mentre un sorriso si dipingeva sui volti stanchi ma felici di Hajar, Malika, Juliette, Marie, Sabine e Isabelle.

I nostri 3 team hanno vissuto fino in fondo il proprio sogno di avventura. Grazie a questa nuova vittoria, Dacia Duster rimane imbattuto nella categoria Crossover dal 2017.

Il Rally Aïcha des Gazelles è una gara atipica con la precisa volontà di tornare ai valori essenziali: l’uomo, lo sport, la natura. A tale scopo, la sfida si basa su un concetto di navigazione “alla vecchia maniera”, usando semplicemente mappa e bussola. Si tratta di un rally senza cronometro né GPS, in cui la velocità non è un criterio per classificarsi. Bisogna saper guidare off-road e tracciare un percorso per fare il minor numero possibile di chilometri collegando le varie tappe.

Duster, che non fa compromessi sull’affidabilità e sulla robustezza, dimostra ogni anno di essere il veicolo ideale per affrontare questo tipo di sfida.

Denis Le Vot, Direttore Generale Dacia & Lada ha dchiarato: Congratulazioni alle nostre “Gazzelle” per questa tripletta con Dacia Duster! Siamo molto orgogliosi di loro, per la perseveranza e lo spirito di squadra: valori che noi di Dacia condividiamo.

Le “Gazzelle” difendono le cause che sono loro care. Alcune lo fanno tramite associazioni caritatevoli come Marie Dumas e Juliette Crépin dell’equipaggio 301 con Solidarité Féminine, associazione marocchina che aiuta le ragazze madri.

A livello ambientale, l’evento è dotato di un Comitato di Responsabilità Sociale e Ambientale. L’obiettivo è quello di creare un contesto favorevole alla collaborazione tra aziende partner per lo scambio di idee e accelerare gli sviluppi in campo ambientale. C’è anche una “Carta di buona condotta ambientale” destinata a responsabilizzare tutti gli attori partecipanti all’evento. Infine, dal 2010, il Rally Aïcha des Gazelles del Marocco è l’unica gara automobilistica del mondo ad aver ottenuto il riconoscimento di una norma ambientale: la norma ISO 14001.