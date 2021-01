Dakar 2021, Al-Rajhi firma la tappa 10. Peterhansel resta leader

La terzultima tappa della Dakar 2021 da Neom ad Al-Ula di 342 km cronometrati ha visto Yazeed Al Rajhi su Toyota Overdrive avere la meglio per la seconda volta in questa edizione dopo essersi imposto nell’ottava speciale. Alle sue spalle, staccato di 2’04 Nasser Al-Attiyah su Hilux della Gazoo Racing. Il qatariano ha guadagnato qualche secondo su Stéphane Peterhansel, ma troppo poco per fargli paura. Il francese su Mini X-Raid infatti, ha tagliato il traguardo in terza piazza a 2’53 dall’enfant du pays.

A 4’12 Carlos Sainz, pure lui su Mini X-Raid, sempre più stabile sul podio virtuale del raid malgrado le difficoltà e le tribolazioni attraversate. Quinto il polacco a 5’06 Jakub Przygonski su Toyota Orlen Overdrive, precedere la Toyota Gazoo Racing del sudafricano Giniel de Villiers a 6’12, e la Mini X-Raid di Vladimir Vasilyev a 7’32.

Ottavo a 9’08 uno dei grandi protagonisti della prima parte della giornata Mathieu Serradori sull’ottima Century CR6, seguito a 9’36 dal collega di marca Brian Baragwanath. Quindi a 10’37 l’unica Hunter BRX superstite dopo il ritiro di Loeb, ovvero quella di Nani Roma, a pari merito con il brasiliano Marcelo Tiglia Castaldi su Century CR6.

Indietro le due Peugeot 3008 DKR di Khalid Al-Qassimi e Cyril Despres, rispettivamente diciassettesimo a 14’54 e ventesimo a 17’35.

Tra i camion l’Iveco di Martin Macik ha preceduto di 1’40 e 3’16 i Kamaz dei soliti Dmitry Sotnikov e Airat Mardeev.

Tra i quad bagarre tra Pablo Copetti e Italo Pedemonte separati da appena 20”. Terzo a 2’45 Manuel Andujar.

Infine tra le moto dominio Honda con Ricky Brabec a dettare il passo su Joan Barreda Bort e Kevin Benavides, staccati di 3’15 e 5’11. Da segnalare il ritiro del favorito Jose Ignacio Cornejo Florimo a seguito di una caduta. Giunto alla fine della prova, è stato condotto all’ospedale di Tabuk.

Classifica Tappa 10 Auto Dakar 2021:

1 Yazeed Al Rajhi Overdrive Toyota 03h03′57”

2 Nasser Al-Attiyah Toyota Gazoo Racing +02′ 04”

3 Stéphane Peterhansel X-Raid Mini Jcw Team +02′ 53”

4 Carlos Sainz X-Raid Mini Jcw Team +04′ 12”

5 Jakub Przygonski Orlen Team/Overdrive +05′ 06”

6 Giniel De Villiers Toyota Gazoo Racing +06′ 12”

7 Vladimir Vasilyev X-Raid Team +07′ 32”

8 Mathieu Serradori Srt Racing +09' 08''

9 Brian Baragwanath Century Racing +09′ 36”

10 Nani Roma Bahrain Raid Xtreme +10′ 37”

(RM Media)