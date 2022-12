DS Automobiles e Penske Autosport svelano la nuova DS E-TENSE FE23 Gen3

DS Automobiles intraprenderà un percorso incredibile nella storia del campionato mondiale ABB FIA Formula E.

Dopo l’incredibile successo con la vittoria di un paio di titoli piloti e team tra il 2019 e il 2020 e diversi record senza rivali (10 vittorie, 15 pole position e 28 podi), il team supportato da Stellantis ha ufficialmente rivelato la sua DS E-TENSE FE23 con cui disputerà la nona stagione nel 2022-23.

L'auto 100% elettrica di terza generazione, con la livrea nera e oro immediatamente riconoscibile, incarna perfettamente lo spirito di DS Automobiles ed è la testimonianza dell'ultimo salto tecnologico.

L'FE23 presenta una serie di cambiamenti significativi rispetto al suo predecessore.

Le vetture Gen3 sono le più veloci mai viste nel Campionato del Mondo di Formula E, raggiungono una velocità massima di 280 km/h, pur essendo 60 kg più leggere della vettura Gen2. La cosa più straordinaria, tuttavia, è l'efficienza, poiché più del 40% dell'energia utilizzata in una gara proviene dalla rigenerazione che si attiva in frenata.

La DS E-TENSE FE23 è anche più potente, erogando 350 kW rispetto ai 250 kW della vettura Gen2 ed è dotata di quattro ruote motrici. Una nuova trasmissione anteriore aggiunge ulteriori 250 kW alla parte posteriore, raddoppiando la capacità di rigenerazione per un totale di 600 kW. Infine, grazie alla nuova trasmissione anteriore, la Gen3 è la prima vettura di Formula E senza freni posteriori idraulici.

Sviluppata da DS Performance, la divisione sportiva di DS Automobiles, la DS E-TENSE FE 23 sarà il mezzo preferito dal team DS PENSKE e dai suoi piloti: il campione del mondo in carica di Formula E Stoffel Vandoorne e Jean-Eric Vergne­ – l'unico pilota nella storia della Formula E ad aver vinto il titolo in più di un'occasione.

Forte della sua nuova associazione con PENSKE AUTOSPORT, DS Automobiles rimane impegnata a garantire più vittorie e titoli, nonché nuovi record, nel campionato 100% elettrico che continua ad essere un vettore di accelerazione per il suo lavoro di ricerca e sviluppo. Oggi più che mai, il suo impegno è un progetto chiave per DS Automobiles, che diventerà 100% elettrica dal 2024 in poi.

La stagione 9 della Formula E promette di essere una delle più competitive dal suo esordio nel 2014; ciò grazie alla nuova vettura Gen3, 11 team in partenza e i regolamenti sportivi rinnovati. Le qualificazioni di gara saranno ora determinate dal numero di giri piuttosto che dal tempo, mentre le squadre possono caricare rapidamente la loro modalità di attacco durante i pit-stop.