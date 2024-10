DS Automobiles svela la nuova DS E-TENSE FE25: pronte per la Stagione 11 di Formula E

DS Automobiles si prepara a un traguardo storico con l'imminente Stagione 11 del Campionato Mondiale ABB FIA di Formula E, che segna la sua decima stagione nel campionato riservato alle monoposto 100% elettriche.

Dopo aver conquistato due doppi titoli (piloti e costruttori) nel 2019 e nel 2020, la casa automobilistica francese si presenta con una vettura completamente rinnovata: la DS E-TENSE FE25 Gen3 Evo.

La nuova monoposto, con la sua livrea nera arricchita da strisce oro, debutterà ufficialmente nei test pre-stagionali sul circuito di Valencia dal 4 al 7 novembre 2024. Sarà l'occasione per svelare tutte le potenzialità di un powertrain di nuova generazione, sviluppato in due anni dal reparto DS Performance. Il cuore tecnologico della DS E-TENSE FE25 rappresenta il vertice del know-how della casa francese in ambito racing.

Caratteristiche tecniche di rilievo

Il nuovo powertrain, che incorpora un motore anteriore da 250 kW e uno posteriore da 350 kW, garantisce una potenza massima di 350 kW (476 CV) e permette alla monoposto di raggiungere una velocità massima di 280 km/h, ottimizzata per i circuiti cittadini. Tra le innovazioni tecniche, il sistema di frenata Brake By Wire sulle quattro ruote e la capacità di recuperare fino al 50% dell'energia in gara attraverso la frenata rigenerativa, che può arrivare a una potenza di 600 kW.

DS Automobiles punta in alto anche per quanto riguarda l'efficienza energetica: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in meno di due secondi, rendendo la DS E-TENSE FE25 una delle monoposto più veloci e performanti in griglia. Questa efficienza è ulteriormente migliorata dall'innovativo sistema di trazione integrale e dai pneumatici progettati per garantire un'aderenza ottimale in ogni condizione.

Un team di campioni per nuove sfide

La DS E-TENSE FE25 sarà guidata da due piloti di grande esperienza e talento. Jean-Eric Vergne, unico due volte campione di Formula E e detentore del record di pole position nella serie, affronterà la sua decima stagione nel campionato, pronto a portare ancora una volta il team DS PENSKE sul gradino più alto del podio. Al suo fianco, Maximilian Günther, uno dei talenti emergenti della Formula E, completa la line-up di un team franco-americano che mira a confermare le ottime prestazioni viste nelle qualifiche della stagione precedente.

Eugenio Franzetti, Direttore di DS Performance, ha commentato con orgoglio: "Questa stagione rappresenta più di un semplice titolo per noi. Festeggiamo la nostra decima stagione in Formula E, e lo facciamo con una monoposto totalmente rinnovata, che incorpora tutto il know-how che i nostri ingegneri e meccanici hanno sviluppato negli ultimi anni. Siamo pronti a nuove vittorie."

Verso la Stagione 11: nuove sfide e obiettivi ambiziosi

Con un calendario che prevede 17 gare in tutto il mondo, la Stagione 11 del Campionato Mondiale ABB FIA di Formula E prenderà il via ufficialmente il 7 dicembre 2024 a San Paolo, in Brasile. Il team DS PENSKE ha l’obiettivo di migliorare il ritmo di gara e conquistare più podi possibile, puntando a riaffermarsi tra i leader della serie.

La DS E-TENSE FE25, con le sue caratteristiche tecniche all'avanguardia e un team di piloti esperti, si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia di DS Automobiles in Formula E, continuando la tradizione di eccellenza e innovazione che contraddistingue il marchio francese.