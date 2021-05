FE, La DS di Da Costa si aggiudica l’ePrix di Montecarlo

Scattato dalla pole position Antonio Felix da Costa ha dovuto lottare e non poco per portarsi a casa il successo nel Principato. Insidiato al pronti via da Robin Frijns, il portoghese della DS Techeetah ha dovuto accodarsi fino alle battute finali quando ha sferrato l’attacco decisivo riprendendosi la prima posizione.

Beffato quindi l’olandese della Virgin, staccato nello spazio di pochi metri di oltre 2”. Sul terzo gradino del podio la Jaguar di Mitch Evans, pure lui piuttosto aggressivo lungo tutta la corsa.

Quarta la DS di Jean-Eric Vergne, penalizzato nella lotta alla top 3 dal mancato passaggio in zona attack mode, ma in seguito scatenato nel tentativo di rimonta. Alle spalle del francese la BMW di Maximilian Günther, a lungo in lotta con JEV specialmente nelle prime fasi della corsa, quindi la Nissan di Oliver Rowland e la Jaguar di Sam Bird.

Ottava a 4”7 la Virgin di Nick Cassidy, protagonista della collisione che ha messo fuori gioco la Audi di René Rast e fatto entrare in pista la Safety Car. Quindi André Lotterer su Porsche e a 5”7 la Mahindra di Alex Lynn.

Appena al di sotto della zona punti l’Audi di Lucas di Grassi, la Nissan di Sébastien Buemi e la Venturi di Edoardo Mortara. Quattordicesimo il compagno di squadra dell’italo-svizzero Norman Nato, poi Tom blomqvist su NIO e Sergio Sette Camara su Dragon. Chiudono la BMW di jake Dennis, la Dragon di Nico Müller e a 122067 la NIO di Oliver Turvey.

Da segnalare il ritiro per noie tecniche della Porsche di Pascal Wehrlein e della Mercedes di Stoffel Vandoorne. Out nei minuti conclusivi pure l’altra Mercedes di Nick de Vries, rimasto fermo sul tracciato sempre per un guasto.

Classifica ePrix di Montecarlo:

1 Antonio Felix da Costa Techeetah

2 Robin Frijns Virgin Racing +2”848

3 Mitch Evans Jaguar Racing +2”872

4 Jean-Eric Vergne Techeetah +3”120

5 Maximilian Gunther Andretti Autosport +3”270

6 Oliver Rowland DAMS +3”865

7 Sam Bird Jaguar Racing +4”150

8 Nick Cassidy Virgin Racing +4”752

9 Andre Lotterer Porsche Team +5”503

10 Alex Lynn Mahindra Racing+5”759

11 Lucas di Grassi Team Abt +6”225

12 Sébastien Buemi DAMS +6”567

13 Edoardo Mortara Venturi +7”097

14 Norman Nato Venturi +8”507

15 Tom Blomqvist NIO Formula E Team +9”240

16 Sergio Sette Camara +Dragon Racing +9”499

17 Jake Dennis Andretti Autosport +9”822

18 Nico Müller Dragon Racing +11”450

19 Oliver Turvey NIO +12”067

