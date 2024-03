Formula E Bird vince all'E-Prix di San Paolo, sorpasso storico su Evans

L'E-Prix di San Paolo entra nella storia della Formula E con uno dei finali più emozionanti delle sue dieci stagioni. Sam Bird, pilota della NEOM McLaren,

ha conquistato la vittoria con un sorpasso sensazionale all'ultimo giro su Mitch Evans di Jaguar TCS Racing. Questo successo non solo ha segnato la prima vittoria di Bird con i nuovi colori ma ha anche evidenziato l'intensa competitività del campionato.

Una corsa attraverso la folla di campioni

L'evento ha attirato l'attenzione di numerose leggende del motorsport, tra cui Bernie Ecclestone, Felipe Massa ed Emerson Fittipaldi, dimostrando il crescente fascino della Formula E. Con 212 sorpassi registrati durante la gara, i fan presenti e quelli a casa hanno assistito a uno spettacolo senza precedenti.

Battaglia fino all'ultimo respiro

I protagonisti della gara sono stati numerosi, con i piloti delle squadre Nissan, Porsche, e Jaguar che hanno lottato per la supremazia. L'intervento della Safety Car ha trasformato la gara in uno sprint al cardiopalmo, culminando in un finale drammatico che ha visto Bird e Evans lottare ruota a ruota fino all'ultimo secondo.

Dichiarazioni dei protagonisti

Sam Bird ha espresso la sua determinazione e la soddisfazione per il risultato ottenuto, mentre Mitch Evans ha riconosciuto la prestazione del vincitore e la propria soddisfazione per i punti guadagnati in campionato. Oliver Rowland, che ha completato il podio, ha commentato la complessità della gestione della gara data la varietà di sfide tecniche affrontate.

Impatto sul campionato

L'incidente di Nick Cassidy e le prestazioni generali dei piloti hanno agitato la classifica del campionato, con piccoli distacchi in punti che promettono una stagione avvincente e imprevedibile.

Verso il futuro

La vittoria di Bird a San Paolo non è solo un trionfo personale ma simboleggia l'evoluzione e la crescita continua della Formula E come palcoscenico di eccellenza nel motorsport elettrico. Con questa vittoria, Bird e la sua squadra guardano con rinnovato ottimismo al resto della stagione, pronti ad affrontare nuove sfide e a lottare per ogni punto disponibile.