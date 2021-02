FORMULA E, DS Techeetah è pronta a difendere il doppio titolo !

La pandemia di Covid-19 che ha colpito tutto il mondo ha costretto la squadra ad adeguare piani e metodi di lavoro, ma le nuove procedure implementate hanno garantito sia la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti sia la preparazione per il mondiale. Le conseguenze della pandemia da COVID-19, tuttavia, hanno spinto DS TECHEETAH a iniziare la stagione con la DS E-TENSE FE20, monoposto vincente dello scorso anno, equipaggiata con un software completamente nuovo, rinviando il debutto della monoposto della stagione 7 più avanti durante la stagione.

DS Performance e i due piloti DS TECHEETAH hanno condotto diverse sessioni di test con il propulsore DS E-TENSE FE20 e quello che subentrerà nella stagione 7 al fine di ottimizzarli per le sfide che li attendono in pista.

Mark Preston, Team Principal DS TECHEETAH:

“L'anno scorso ha messo seriamente alla prova la tenacia e l'adattabilità di tutti e noi non siamo stati un'eccezione. È stata dura per ogni membro del team e sono rimasto impressionato da quanto tutti si siano prodigati per far funzionare una squadra competitiva in circostanze così eccezionali. Potevamo considerarci un gruppo affiatato già prima della pandemia, ma non è nulla in confronto a quello che siamo oggi. Le difficoltà possono tenere insieme una squadra ed è esattamente quello che è successo.

Ora guardiamo alla Stagione 7, che sarà la prima edizione come Campionato del Mondo di Formula E, e siamo determinati ad aggiungere una corona mondiale al nostro palmarès. ''

Xavier Mestelan Pinon, Direttore DS Performance:

“Dopo i nostri due superbi doppi titoli, gli obiettivi per il 2021 sono chiari: lottare ancora una volta per il gradino più alto del podio! Bisogna però restare lucidi perché, come l'anno scorso, saranno coinvolti 9 costruttori più forti che mai. A differenza dei nostri concorrenti, debutteremo con la monoposto dello scorso anno con la quale abbiamo vinto il titolo; garanzia di prestazioni e affidabilità per iniziare serenamente la competizione. Successivamente, beneficeremo di un nuovissimo propulsore, atteso con impazienza dai nostri piloti. Il layout della pista di Diriyah è magnifico, con una parte particolarmente veloce e molto tortuosa, ma soprattutto molto selettivo in termini di setup e guida. Un buon inizio di stagione in Arabia Saudita non può che aiutarci nella nostra caccia ai titoli mondiali! ‘’

António Félix da Costa, campione in carica di Formula E e pilota DS TECHEETAH:

“Credo che nessuno al mondo avrebbe potuto prevedere cosa è successo l'anno scorso e quanto tempo sarebbe durata la pandemia. La situazione è ancora grave al momento e il fatto che possiamo correre dimostra l'efficacia dei protocolli messi in atto dalla Formula E per mantenere tutti al sicuro. Sarà la prima stagione come campionato del mondo e sono più motivato che mai. Chi non vorrebbe essere il primo campione del mondo di Formula E della storia? "

Jean-Eric Vergne, due volte campione di Formula E e pilota DS TECHEETAH:

“Questa squadra non smetterà mai di stupirmi. Neanche una pandemia può impedirle di andare avanti. È una decisione molto saggia posticipare il debutto della monoposto prevista per la stagione 7 più tardi e permetterci di implementare il programma come volevamo. Abbiamo apportato alcuni sviluppi interessanti all'attuale monoposto e sono molto fiducioso sugli ulteriori sviluppi che implementeremo. Questa stagione sarà speciale per le ragioni che tutti conosciamo, ma ho piena fiducia nella capacità della Formula E di organizzare eventi in sicurezza. È stato ampiamente dimostrato lo scorso anno a Berlino, per questo non vedo l'ora di essere di nuovo in pista "