Formula E: Stoffel Vandoorne vince il primo E-Prix di Monaco

Stoffel Vandoorne ha dominato le strade di Monte Carlo con un'ottima tattica che gli ha permesso di vincere il Monaco E-Prix 2022 per Mercedes-EQ e ottenere la leadership nella classifica piloti del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E.

Il belga ha battuto Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), mentre Jean-Éric Vergne di DS TECHEETAH si è classificato terzo davanti a più di 15.000 tifosi che hanno assistito alla gara nell'iconica location di Montecarlo.

Vandoorne si è posizionato bene dopo una bandiera gialla a metà gara e la safety car che ha mandato all'aria tutte le strategie, battendo Evans grazie a una gestione misurata dell'energia. Il belga ha sfruttato la prima posizione dopo che Pascal Wehrlein si è ritirato a causa di problemi tecnici al giro 16. Una volta in testa al gruppo, Vandoorne ha preso il controllo e ha fatto bene su entrambe le ripartenze, avendo un buon ritmo di gara e molta energia.

Evans non è riuscito a capitalizzare il ritmo bruciante che lo ha visto volare verso la Julius Baer Pole Position, ma ha ottenuto 18 punti e il secondo posto e, dopo la doppia vittoria a Roma, il pilota della Jaguar continua a raggiugere buoni risultati.

Vergne segue in terza posizione, lottando per tutta la durata della gara con quelli davanti e respingendo le attenzioni tardive di Robin Frijns dell'Envision Racing che è arrivato quarto. L'olandese ha sfruttato la sua costanza, rimanendo l'unico pilota a conquistare punti in ogni gara di questa stagione.

Antonio Felix da Costa è invece il secondo DS TECHEETAH nella top five. Lucas di Grassi è arrivato sesto e ha fatto ottenere punti in casa per ROKiT Venturi Racing; Edoardo Mortara, invece, si è ritirato dopo aver corso gran parte della gara insieme al suo compagno di squadra

Completano la top 10 Nick Cassidy (Envision Racing) che si è piazzato settimo, Sebastien Buemi (Nissan e.dams), Jake Dennis (Avalanche Andretti) e il campione in carica Nyck de Vries.

Dopo la gara di oggi, Vandoorne è in cima alla classifica piloti con sei punti di vantaggio su Vergne, e Mercedes-EQ è 15 punti davanti a DS TECHEETAH nella classifica a squadre.

La prossima tappa del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E sarà il doppio E-Prix di Berlino il 14 e 15 maggio per le gare 7 e 8, a metà della stagione.

STOFFEL VANDOORNE, MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM, #5 ha detto: "È una sensazione incredibile, voglio dire che Monaco è sempre una gara speciale da vincere come pilota. L'anno scorso abbiamo avuto un momento difficile qui, quest'anno siamo riusciti a ribaltare la situazione. L'obiettivo era quello di qualificarsi in una buona posizione e poi sapevo che saremmo stati nel mix, e questo è esattamente come la gara si è rivelata. Stavamo volando oggi, e il merito è della squadra che mi ha dato una macchina forte. Non è stato un inizio di stagione facile, ma dimostra la nostra costanza. Sono estremamente felice. Mi sento come se avessi lottato davanti per tutta la stagione, ho avuto alcune pole position e non sono stato in grado di convertirle in vittorie. Questo fine settimana ho deciso di non qualificarmi in pole e ottenere invece la vittoria".

MITCH EVANS, JAGUAR TCS RACING, #9 ha detto: "È stata una gara confusa perché sentivo che stavamo gestendo davvero bene l'energia, ovviamente sulla scia di Roma, ma anche avvicinandoci alla gara. Pensavamo di riuscire a gestire abbastanza bene l'energia, quindi non ci aspettavamo di usarne molta, ma è stato l'esatto contrario. Forse oggi abbiamo sbagliato qualcosa, ma siamo stati abbastanza fortunati ad arrivare secondi. Volevo davvero vincere oggi dopo la pole e la vittoria dell'ultima gara, ma Stoffel e gli altri ragazzi sono stati davvero veloci. Quindi prenderò questi punti e andrò avanti per la prossima gara".

JEAN-ÉRIC VERGNE, DS TECHEETAH, #25 ha detto: "È stata una buona gara, ma sono stato sfortunato sul secondo ATTACK MODE, che ho attivato poco prima della bandiera gialla, quindi è stato uno spreco. Ovviamente avrei preferito lottare per la vittoria oggi, ma ho intenzione di prendere questi punti. Continuerò a spingere forte e a lavorare sodo. Cercherò di andare avanti".