Gabriele Torelli sale sulla smart e-cup di Paradiso Group a Varano

Gabriele Torelli è pronto a scendere in pista con la smart e-cup del team Paradiso Group nell'imminente round del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport in programma questo fine settimana a Varano de' Melegari. Per il giovane ma già plurivincitore pilota reggiano si tratta del debutto assoluto nel mondo del motorsport elettrico; Torelli sostituirà l'indisponibile Riccardo Longo.

Classe 1991, a soli 29 anni Torelli può vantare un'invidiabile esperienza nelle competizioni turismo e tre titoli italiani conquistati in altrettanti monomarca nazionali. "Sarà un weekend a tutto kilowatt! Ho seguito spesso le gare della smart e-cup da casa: sono divertenti, molto combattute e con tanti ottimi piloti. Sono sicuro che non sarà semplice, ma avevo proprio voglia di buttarmi nella mischia!” - ha commentato Torelli, che in carriera ha corso anche con vetture ibride. “Ho vinto una serie Energie Alternative, anche se lì usavamo delle auto GPL. Mi sono sempre piaciuti i campionati avveniristici. Per me sarà tutto nuovo, dovrò scoprire la macchina nelle prove libere però proverò a sfruttare il fattore campo: Varano è un po' la mia pista di casa. Con tre gare ho qualche possibilità in più di andare a lottare con i primi, sarebbe un bellissimo modo per ringraziare la fiducia di Paradiso Group. Spero che Riccardo si possa rimettere in forma al più presto!".

Il quinto atto della smart EQ fortwo e-cup è pronto a regalare tonnellate di emozioni sul tracciato intitolato a Riccardo Paletti in provincia di Parma. La giornata di venerdì ospiterà le prove libere, dove i piloti prenderanno le misure alla pista, mentre sabato mattina alle 8:30 scatteranno le qualifiche che decreteranno lo schieramento di partenza di Gara 1, prevista per le 15:40. La domenica ospiterà Gara 2 alle 9:40 e Gara 3 alle 16:20. Le tre gare di Varano saranno visibili in live streaming sulla pagina Facebook del campionato, su quella di SportMediaset e su oltre 50 pagine collegate simultaneamente.