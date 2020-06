Nissan e.dams conferma la partecipazione alla stagione 2021 della Formula E

Il campionato ABB FIA Formula E World Championship 2021 ripartirà il prossimo gennaio a Santiago, facendo tappa in 12 città di tutto il mondo, per concludersi in una doppia sfida a Londra nel mese di luglio (24-25), per un totale di 14 gare.

Dopo l’avvio a Santiago, la competizione si sposterà a Città del Messico, Arabia Saudita e Cina, prima di arrivare in Europa con la prima tappa a Roma, seguita dalle gare di Parigi e Monaco. Successivamente la serie sarà a Seoul in Corea del Sud, per la prima volta, Berlino e New York fino alle due gare finali di Londra.

“Siamo felici di proseguire con la nostra partecipazione alla Formula E per la terza stagione” ha dichiarato Tommaso Volpe, Nissan Global Motorsport Director. “L’elettrificazione non è solo un pilastro della nostra strategia Nissan Intelligent Mobility, ma fa parte del nostro DNA. In nessun’altra competizione si realizza questo passaggio di conoscenze tecnologiche, di esperienza e apprendimento tra le auto da strada e le auto da corsa”.

Per Nissan, la Formula E è la piattaforma ideale per dimostrare la potenza e le performance della tecnologia a zero emissioni dei veicoli elettrici e per diffondere la Nissan Intelligent Mobility, la strategia che ridisegna il modo in cui i veicoli sono guidati, alimentati e integrati nella società.

Per la settima stagione del campionato, le squadre competeranno con le attuali auto Gen2 (Generazione 2) e tutte le gare manterranno la durata di 45 minuti più un giro.

“Con un campionato sempre più seguito e competitivo, non vediamo l’ora di partecipare a tutte le sfide della prossima stagione”, ha concluso Tommaso Volpe.

Calendario provvisorio ABB FIA Formula E Championship 2021

Santiago del Cile, Cile, 16 gennaio 2021 Città del Messico, Messico, 13 febbraio 2021 Diriyah, Arabia Saudita, 26 febbraio 2021 Diriyah, Arabia Saudita, 27 febbraio 2021 Sanya, Cina, 13 marzo 2021 Roma*, Italia, 10 aprile 2021 Parigi, Francia, 24 aprile 2021 Monaco*, Monaco, 8 maggio 2021 Seoul*, Corea del Sud, 23 maggio 2021 Da definire, 5 giugno 2021 Berlino, Germania, 19 giugno 2021 New York, Stati Uniti, 10 luglio 2021 Londra, Regno Unito, 24 luglio 2021 Londra, Regno Unito, 25 luglio 2021

*Soggetto a omologazione del circuito