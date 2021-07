Nissan e.dams pronta a correre sul circuito di Londra

Nissan e.dams si prepara ad affrontare l’E-Prix di Londra tra gli storici Royal Docks nell’area est della città e il centro espositivo ExCel London in occasione della dodicesima e tredicesima gara dell’ABB FIA Formula E World Championship.Questo doppio evento vede tornare il campionato elettrico su strada nella capitale britannica per la prima volta dal 2016.

Nel precedente appuntamento di New York City il team Nissan e.dams si è aggiudicato 15 punti per il campionato, attestandosi al 9° posto in classifica.

Buemi e il suo compagno di squadra, Oliver Rowland, hanno dimostrato di saper tenere un forte ritmo sul singolo giro a New York e, ora, l’obiettivo del team è accrescerlo ulteriormente, soprattutto in considerazione del rapido avvicinamento degli ultimi quattro appuntamenti del campionato.

“Avremo molto su cui lavorare a Londra”, ha dichiarato Tommaso Volpe, Global Motorsports Director di Nissan. “Seb e Oli danno prova di buona velocità nelle qualifiche, ma il nostro ritmo di gara non è quello che vorremmo. È frustrante, dato che il nuovo powertrain Nissan Gen2 è chiaramente veloce, per cui ci dovremo concentrare su una maggiore costanza dei risultati. Vogliamo offrire una buona performance ai nostri fan qui a Londra, perché il Regno Unito è come una seconda casa per Nissan, con l’impianto di Sunderland dove viene costruita la Nissan LEAF 100% elettrica fin dal 2013. Qui anche Oli corre in casa.”

Per Nissan, la Formula E è la piattaforma ideale per far conoscere a un vasto pubblico le prestazioni e il divertimento delle auto a zero emissioni. La partecipazione al campionato consente anche di rafforzare le conoscenze e le tecnologie di Nissan relative ai veicoli elettrici per poi rifletterle nelle auto destinate ai clienti. In linea con l’obiettivo di essere carbon neutral in tutte le operazioni e nel ciclo di vita dei prodotti entro il 2050, Nissan intende elettrificare tutti i nuovi veicoli venduti nei mercati chiave entro i primi anni del 2030.

Nissan è un leader affermato per i veicoli elettrici nel Regno Unito, con la best seller Nissan LEAF prodotta presso l’impianto di Sunderland fin dal 2013. Stabilendo un modello per il futuro dell’industria automotive, Nissan ha presentato, di recente, EV36Zero, l’Electric Vehicle Hub da un miliardo di sterline, creando così il primo ecosistema di produzione di veicoli elettrici presso l’impianto di Sunderland. Nissan EV36Zero, riunisce in sé tre elementi interconnessi fra loro, i veicoli elettrici, le energie rinnovabili e la produzione di batterie. Nissan ha contemporaneamente annunciato che produrrà nel Regno Unito un veicolo di nuova generazione completamente elettrico. L’esperienza nei crossover e il successo mondiale di LEAF sono le premesse per una vettura dallo stile inconfondibile e innovativo, dall’elevata efficienza e con batterie di futura generazione.

“Il team ha già dato prova di buone performance, ma è giunta l’ora di guadagnare più punti, soprattutto avvicinandosi la fine della stagione”, ha affermato Olivier Driot, Co-Team Principal di Nissan e.dams. “Seb ha già vinto a Londra e Oli corre in casa, per cui siamo entusiasti all’idea di offrire ai fan uno spettacolo ad alte prestazioni.”

ANNUNCIO DELLA PARTNERSHIP CON CFI

Nissan e.dams è lieta di annunciare che CFI Financial Group, suo partner di Formula E, intende rinnovare la collaborazione con il team per l’ottava stagione (2021/22) dell’ABB FIA Formula E World Championship.

CFI è una premiata società di trading regolamentata a livello mondiale che consente l’accesso di futura generazione ai mercati finanziari mondiali. Nissan e.dams e CFI hanno creato uno stretto legame durante la loro partnership, trattandosi di due potenze fortemente innovative e che si propongono di essere leader dei rispettivi settori.

I fondatori ed amministratori delegati di CFI Financial Group, Hisham Mansour ed Eduardo Fakhoury, hanno commentato: “Per noi di CFI le relazioni di lungo termine sono molto importanti e quindi siamo lieti di annunciare il rinnovo della nostra partnership con Nissan e.dams per il terzo anno. Nella Formula E è tutta una questione di tecnologia, sostenibilità, ecocompatibilità, voglia di vincere e lavoro di squadra. Siamo felici di continuare a promuovere questo sport sponsorizzando una grande squadra. Non vediamo l’ora che il team continui ad avere successo e che entrambi possiamo acquisire una maggiore portata mondiale.”

DICHIARAZIONI DEI PILOTI

Oliver Rowland“Qui a Londra correrò in casa e voglio veramente entusiasmare il pubblico. Spero che i fan locali mi voteranno per il Fanboost e mi aiuteranno a vincere una potenza aggiuntiva per la gara. Dobbiamo ancora conquistare tanti punti, per cui ce la metteremo tutta.”

Sebastien Buemi“Stiamo per giungere alla fine della stagione ed è importante aumentare il punteggio nelle ultime quattro gare. Nissan e.dams sa come vincere e, nelle recenti gare, abbiamo tenuto un buon ritmo. Ora si tratta di essere costanti nei risultati e concentrarsi sul podio.”