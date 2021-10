Nucita e Peugeot vincono il Campionato Italiano Piloti rally 2 ruote motrici

L’equipaggio ufficiale PEUGEOT si aggiudica con una gara di anticipo il campionato italiano piloti rally 2 ruote motrici 2021.

Andrea Nucita, navigato dal fratello Giuseppe, vince la stagione a bordo della nuova PEUGEOT 208 Rally 4, un’auto che ha dato ben prova delle sue grandi potenzialità e che è stata condotta magistralmente dalla coppia siciliana supportata dal team F.P.F. Sport di Fabrizio e Michele Fabbri.

Una vittoria sofferta, ma frutto di una stagione preparata meticolosamente da tutto il team di ingegneri, meccanici e tecnici, con il prezioso supporto dei partner che hanno accompagnato il team del Leone in questa avventura: Pirelli, Sparco, Genart, PSA Banca, senza dimenticare Fondazione ANT.

Con 3 vittorie (Ciocco, Sanremo, San Marino) su 4 gare disputate e 1 ancora da correre, il titolo piloti assume una valenza molto importante. Il problema vissuto a Roma faceva temere il peggio, ma il grande lavoro svolto all’intera squadra nelle gare precedenti ha permesso di capitalizzare la posizione nel campionato che permette oggi di affrontare l’ultima sfida del 12° Rally Liburna Terra con il titolo di campione già sulla tuta.

Andrea Nucita (pilota ufficiale PEUGEOT 208 Rally 4): “Siamo estremamente soddisfatti di avere raggiunto l'obbiettivo che insieme a PEUGEOT ci eravamo prefissati ad inizio anno. Abbiamo dimostrato che la nostra 208 Rally 4 insieme ai nostri pneumatici Pirelli è la vettura da battere tra le tutto avanti, sia su asfalto che sulla terra e questo per noi è motivo di orgoglio. Abbiamo attaccato fin dalla prima gara e le vittorie incasellate ad inizio stagione ci hanno permesso di festeggiare oggi con una gara di anticipo dalla fine del campionato. Ora affrontiamo l’ultimo appuntamento ricchi di gioia e comunque sempre con un unico obiettivo: vincere ancora.

Voglio ringraziare tutto il team F.P.F. Sport per il grande lavoro sul campo gara e PEUGEOT Italia per l'opportunità che ci ha dato perché è stata una grande occasione che si è realizzata grazie a loro che hanno creduto in noi”.

Giuseppe Nucita (navigatore ufficiale PEUGEOT 208 Rally 4): “Ogni vittoria è importante, ma questa, la prima da ufficiali con PEUGEOT ha un effetto particolare! È stata una stagione intensa, ricca di soddisfazioni e la vittoria del campionato Italiano piloti è veramente la ciliegina sulla torta. Non finirò mai di ringraziare Peugeot per l’opportunità che ci ha dato.”

