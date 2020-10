Paolo Andreucci vince anche il Rally Due Valli con la PEUGEOT 208 Rally 4

Il Due Valli è stata il penultimo appuntamento di campionato ed è stata una gara difficile a causa della poca visibilità dovuta alla nebbia ma, ancor più, per la grande umidità lungo tutto il percorso, causata dalle piogge delle ultime ore. Quanto mai difficile quindi la scelta delle gomme, perché il fondo con poco grip è stato molto insidioso per tutti.

Nonostante questo, Paolo Andreucci ed Anna Andreussi assieme alla loro nuova PEUGEOT 208 Rally 4 sono riusciti a concludere al primo posto già la prima prova speciale delle 9 previste, tutte in programma sabato. Hanno portato a casa anche la PS4 e la 5, amministrando bene poi il vantaggio sui diretti inseguitori, concludendo così il 38° Rally Due Valli al primo posto nella classifica 2 ruote motrici.

Ancora una volta, l’11 volte campione italiano rally e la sua Nuova PEUGEOT 208 Rally 4 hanno ribadito la bontà complessiva della nuova nata della Casa del Leone, realizzata da Peugeot Sport e configurata per il CIR 2020 dal team F.P.F. Sport di Fabrizio e Michele Fabbri. Un’auto da poco messa in commercio ma che sta mietendo successi sia in gara che a livello commerciale, perché molto richiesta da tanti piloti privati in tutti i campionati internazionali.

Come si usa dire, “non c’è due senza tre ed il quarto vien da sé”. Staremo a vedere se sarà effettivamente così. Quel che è certo è che Paolo Andreucci con la Nuova PEUGEOT 208 Rally 4 affronterà l’11° Tuscan Rewind con la grande grinta e determinazione che lo contraddistingue da sempre.

Paolo Andreucci: “Sono soddisfatto di aver portato a casa anche questa edizione del 2 Valli, anche se mi è mancato molto il pubblico, viste le restrizioni in essere attualmente. Ad ogni modo, la gara non è stata facile, perché oltre al fondo viscido per la pioggia ma anche per foglie cadute sul percorso, si è aggiunta anche la nebbia in alcuni tratti e non è stato facile individuare velocemente le curve sporche. Ho attaccato da subito e sono riuscito a portare a casa un buon vantaggio nella prima metà della gara, amministrando poi il vantaggio e concludendo al primo posto. Sono soddisfatto.”

CLASSIFICA FINALE RALLY TARGA FLORIO – 2 RUOTE MOTRICI

1. Andreucci-Andreussi (PEUGEOT 208 Rally 4) in 1:15'46.9; 2. Campanaro-Porcu (Ford Fiesta R2) a 33.8”; 3. Casella-Siragusano (PEUGEOT 208) a 53.5”.