Parte il Kia Sustainability Tourin compagnia di RTL 102.5

Kia Italia dà il via al Kia Sustainability Tour: un percorso di cinque tappe tra i lidi italiani più rinomati per toccare con mano la nuova Kia EV9,

effettuare test drive della gamma elettrificata e diffondere i valori di sostenibilità del brand attraverso attività di pulizia delle spiagge. Non mancheranno anche tanta musica e divertimento, creando momenti di condivisione. Per la prima volta in Italia, in tutte le tappe del Sustainability Tour sarà esposta la nuova Kia EV9, il primo SUV completamente elettrico della casa coreana che, insieme a EV6, rappresenta il nuovo corso dei veicoli totalmente elettrici del brand.

“EV9 è il nuovo SUV top di gamma di Kia e va a rafforzare ulteriormente il posizionamento del nostro brand, diventando un riferimento per la tecnologia di bordo e i valori di sostenibilità che interpreta. Incarna perfettamente la missione futura di Kia, quella di diventare leader nel campo delle soluzioni di mobilità sostenibile e abbracciare una nuova clientela, sempre più attenta ad un design distintivo ed una tecnologia sostenibile.” Ha dichiarato Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & CRM Director di Kia Italia.

Kia Italia collaborerà con Fondazione Cetacea per pulire le spiagge di tutte le tappe che ospiteranno il Kia Sustainability Tour e ispirare azioni concrete di sostenibilità.

Fondazione Cetacea è una ONLUS, nata nel 1988, che tutela l’ecosistema marino con attività di divulgazione, educazione e conservazione, condividendo gli stessi valori di Kia.

Questa attività si inserisce perfettamente nella strategia avviata dalla partnership con The Ocean Cleanup e le start-up europee Polyola, Odyssey Innovation, Sieve e Waterhaul, finalizzate a liberare gli oceani dalla plastica e in linea con la volontà di Kia di incrementare la percentuale di utilizzo di materiali provenienti dal riciclo.

RTL 102.5 sarà media partner dell’evento. Con i propri speaker e momenti di DJ set coinvolgerà i partecipanti e si farà portavoce della mission del Sustainability Tour.

Durante i weekend delle tappe, le giornate inizieranno alla mattina con le attività di pulizia delle spiagge e del mare con i volontari di Fondazione Cetacea – aperte a chiunque voglia partecipare - proseguendo con i test drive di Kia Niro EV, Kia EV6 GT e Kia Sportage plug-in-hybrid. Dalle 18:30 DJ set, aperitivo e musica live. La Kia Area chiuderà alle 22:00.

Tappe

8-9 Luglio Lido di Camaiore

15-16 Luglio Rapallo

22-23 Luglio Lignano

29-30 Luglio Pescara

15-24 Settembre San Vito Lo Capo – Cous Cous Festival

Primo SUV 100% elettrico di punta del brand, lo spazioso e sorprendente EV9 è un veicolo elettrico sofisticato e tecnologicamente avanzato. Disponibile a sei o sette posti, combina uno stile audace, grande versatilità, connettività all’avanguardia e il caratteristico design "Opposites United" di Kia per un SUV pronto a tutto, forte di un'autonomia di guida fino a 541 chilometri nel ciclo WLTP.

Con una lunghezza di 5.010 mm ed un un passo di 3.100 mm, EV9 è il veicolo passeggeri più spazioso di Kia ed il secondo modello del brand ad essere costruito sulla piattaforma E-GMP (Electric Global Modular Platform), appositamente progettata per i veicoli elettrici Kia. In allestimento Baseline è largo 1.980 mm e alto 1.750 mm (escludendo le barre sul tetto).

Kia EV9 è disponibile con trazione posteriore o integrale. Entrambe le versioni sono dotate di una batteria da 99,8 kW di quarta generazione che garantisce un’autonomia di guida fino a 541 km nel ciclo WLTP. Kia EV9 supporta il sistema di ricarica ad alto voltaggio ultra rapido da 800 volt, che si traduce in meno tempo alla stazione di ricarica. In soli 15 minuti permette di recuperare un'autonomia di guida di 239 km per la versione a trazione posteriore, RWD, e fino a 219 km per la versione a trazione integrale, AWD