Porsche rinnova l'impegno in Formula E fino al 2030

Porsche ha annunciato il rinnovo del suo impegno nel Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E fino al 2030, partecipando come costruttore di monoposto GEN4.

Questo annuncio è stato fatto alla vigilia del primo E-Prix di Shanghai del 2024, segnando l'atteso ritorno della Formula E in Cina dopo quattro stagioni.

Porsche AG e Porsche Motorsport, in collaborazione con la Formula E e la FIA, hanno confermato la loro partecipazione alla competizione dalla stagione 13 alla 16. La nuova generazione di veicoli, conosciuta come GEN4, farà il suo debutto nella stagione 2026/2027, introducendo innovazioni come la trazione integrale attivabile in gara e una maggiore capacità di rigenerazione fino a 700 kW.

Questa decisione riflette gli obiettivi a lungo termine di Porsche per l'elettrificazione e l'innovazione nel settore automobilistico. Con otto vittorie, sedici podi e sei pole position in sole 68 partenze, Porsche ha dimostrato una forte presenza in Formula E sin dal suo ingresso nella stagione 6. Il Team TAG Heuer Porsche Formula E e il team Andretti Formula E evidenziano l'avanguardia tecnologica della Porsche 99X Electric, sviluppata nel centro di Weissach a zero emissioni di CO2.

L'impegno di Porsche nella Formula E sottolinea la loro visione per un futuro sostenibile e tecnologicamente avanzato. Questo rinnovo non solo rafforza la posizione di Porsche come pioniere nelle corse elettriche, ma promuove anche la mobilità elettrica a livello globale. Con l'introduzione della piattaforma GEN4, Porsche continuerà a spingere i confini dell'innovazione, influenzando significativamente il futuro delle auto sportive elettriche.

L'annuncio arriva in un momento di crescente attesa per l'E-Prix di Shanghai, in programma il 25 e 26 maggio 2024. Il ritorno della Formula E in Cina dimostra l'impegno del campionato a diventare una serie veramente globale, con un'attenzione particolare all'innovazione elettrica e alla sostenibilità.