Renault scalda i motori per il 90° Rally di Montecarlo

Dalla prima partecipazione di Renault al Rally di Montecarlo nel 1924, ai successi conquistati con il passare dei decenni, i veicoli della Marca si sono distinti in tutte le gare organizzate nel Principato di Monaco.

Questa settimana, Renault tornerà a gareggiare in uno dei monumenti dello sport per dare il via al cinquantesimo Campionato del Mondo FIA di Rally con un percorso rivisitato al 95% che si preannuncia uno dei più temibili, vista l’assenza di assistenza a metà giornata. All’evento saranno presenti tredici Clio, di cui undici in gara.

CASTROL E MICHELIN SOTTO I RIFLETTORI

Tra i concorrenti che difenderanno i colori di Renault nelle categorie riservate alle due ruote motrici, ci saranno-in particolare- cinque Clio Rally4 nella classe RC4.

Vincitore del Clio Trophy Francia nel 2020 e vittorioso già alla sua seconda apparizione sulla scena europea con Clio Rally4, Anthony Fotia andrà alla scoperta del Campionato del Mondo con il copilota Arnaud Dunand. Anche Styve Juif e Maxime Biegalke, secondi nel Clio Trophy Francia su Asfalto nel 2021, muoveranno i primi passi ai massimi livelli.

Entrambi gli equipaggi faranno un passo avanti nelle rispettive carriere, grazie al sostegno di Castrol e Michelin, fedeli partner del Dipartimento Competizioni-Clienti con sede a Viry-Châtillon. Tutte le auto avranno una livrea speciale: quella di Anthony Fotia sarà dedicata a Michelin e quella di Styve Juif a Castrol.

Anche i francesi Pierre Tanci – Sébastien Malet, gli svizzeri Sacha Althaus – Lisiane Zbinden e i belgi Timothy van Parijs – Kurt Heyndrickx, vincitori di questa gara nella classe RC5 con Clio Rally5 dodici mesi fa, saranno sulla griglia di partenza con Clio Rally4.

SEI CLIO RALLY5 PER CONTINUARE LA SERIE

Nel frattempo, Clio Rally5 potrà contare su sei equipaggi per proseguire l’incredibile serie di vittorie conseguite nel Mondiale nella classe RC5 dal suo esordio nelle gare al Rally Guanajuato México nel 2020.

Grande protagonista del Clio Trophy by Toksport WRT, organizzato nell’ambito del Campionato europeo FIA di Rally, la coppia formata da Ghjuvanni Rossi e Maxime Martini sarà tra quelle da non perdere di vista. Anche i francesi Lilian Vialle – Manuel Ghirardello, Gilles Michellier – Christophe Richard, Jauffrey Magnan-Bayle – Kévin Marchetti ed Éric Royère – Gilbert Dini saranno sulla griglia di partenza, mentre lo schieramento di Renault sarà completato dalla coppia spagnola formata da Esteban Vallín e Borja Odriozola.

Inoltre, ci saranno due Clio Rally5 tra i veicoli apripista e le safety car dell’Automobile Club di Monaco. Florian Bernardi, già presente all’evento con Clio Rally5 e Clio Rally4 in occasione delle loro prime apparizioni pubbliche dinamiche, tornerà al volante di Clio Rally5 con la vettura zero. Sostenuto da Victor Bellotto, il vincitore del Clio R3T Trophy Francia 2018 sarà l’ultimo ad intraprendere le prove speciali, solo dieci minuti prima dei concorrenti impegnati nella categoria Top del Campionato del Mondo FIA di Rally.

Benoît Nogier, Direttore Commerciale Racing di Alpine Racing: "Siamo molto contenti di essere di nuovo presenti al Rally di Montecarlo con un nutrito gruppo di equipaggi che fanno affidamento su Clio Rally4 e Clio Rally5. In breve tempo, questi due modelli sono diventati punti di riferimento delle rispettive categorie su tutte le superfici, dopo aver fatto le prime apparizioni pubbliche in questo mitico evento che offre splendide opportunità di espressione. La 90° edizione del Rally di Montecarlo promette di essere all’altezza della leggenda, con il percorso ampiamente rivisitato e le lunghe tappe senza assistenza prima di tornare nel Principato. Questo evento ci darà anche l’occasione per celebrare la nostra partnership con Castrol e Michelin che, questa settimana, saranno rappresentati da due grandi vincitori dei nostri trofei. Non vediamo l’ora di cominciare per portare in alto insieme i nostri colori! "