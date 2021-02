Thomas Chevaucher nominato Direttore di DS Performance

Dal prossimo 15 aprile 2021, Thomas Chevaucher succederà a Xavier Mestelan-Pinon al timone di DS Performance, dove cercherà di aggiungere altri titoli Piloti e Costruttori a quanto già ottenuto dal team DS in Formula E. Un altro importante compito sarà quello di guidare il team tecnico incaricato dello sviluppo della monoposto di terza generazione.

Riporterà a Jean-Marc Finot, direttore di Stellantis Motorsport.

Thomas Chevaucher ha iniziato la sua carriera nel campo dell’ingegneria nel 2005 e ha trascorso la maggior parte di essa nel motorsport con Groupe PSA / Stellantis: inizialmente nella divisione Customer Competition di Peugeot Sport, poi come parte dei programmi WRC e WTCC di Citroën Racing e, oggi, con DS Performance in Formula E.

È stato responsabile di numerosi sviluppi tecnici chiave e ha contribuito attivamente al successo del gruppo in tutte le discipline in cui è stato coinvolto. Ha fatto parte delle attività di Formula E di DS Performance sin dall'inizio come Electric Powertrain Development Manager.

Jean-Marc Finot ha dichiarato: "Thomas fa parte del pool di giovani talenti di Stellantis Motorsport e il suo background nel motorsport ci consente di promuoverlo in questa posizione con fiducia. Colgo l'occasione per ringraziare Xavier per il suo contributo negli ultimi anni e sono lieto di continuare a lavorare con lui nel suo nuovo ruolo alla FIA "