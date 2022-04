Torna la Formula E con il doppio E-Prix di Roma, 9 e 10 aprile

Per la prima volta in due anni, la Città Eterna accoglie migliaia di tifosi per il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E con il doppio E-Prix di Roma questo fine settimana, sabato 9 e domenica 10 aprile.

Ci sarà molto da applaudire, in particolare il pilota italiano del team DRAGON / PENSKE AUTOSPORT, Antonio Giovinazzi, che farà il suo debutto nella gara di casa in Formula E.

Prima della visita della Formula E nel 2018, le corse su strada mancavano da Roma da ben 62 anni. Inoltre, la pista utilizza parti del vecchio circuito Tre Fontane degli anni '20 - con linea di partenza su Via delle Tre Fontane. Il circuito cittadino dell'EUR, che conta 19 curve e 3,385 chilometri di lunghezza, uno dei più lunghi del calendario ABB Formula E, è un mix di curve ad alta velocità, sezioni complesse e strette, e tratti con molte opportunità di sorpasso.

Le 22 auto da corsa completamente elettriche sfrecceranno intorno a punti di interesse come il Palazzo dei Congressi, Piazzale Marconi e il Parco del Ninfeo, sfiorando l'iconico Palazzo della Civiltà Italiana, conosciuto come il Colosseo Quadrato. Una novità di quest'anno è la partenza spostata tra le curve 3 e 4 con l'arrivo alla curva 19.

Il terzo round della stagione 2020/21 si è concluso con Jean-Eric Vergne tornato a casa sul gradino più alto del podio passando dal quinto al primo posto e con Stoffel Vandoorne della Mercedes-EQ passato sotto la bandiera a scacchi nel Round 4.

Edoardo Mortara è in testa al Campionato Piloti dopo tre gare nelle prime 6 posizioni, compresa una vittoria in gara due a Diriyah. Terzo posto e punti importanti per il suo compagno di squadra ROKiT Venturi Racing Lucas di Grassi, che in Arabia Saudita ha contribuito a garantire alla squadra monegasca il miglior passo, appena davanti a Mercedes-EQ.

Il campione in carica Nyck de Vries (Mercedes-EQ) è secondo nel campionato piloti, avendo trionfato a Diriyah nel primo E-Prix di stagione. Finora, l'olandese e il leader Mortara sono due dei soli quattro piloti ad aver segnato punti in tutti e tre i round della stagione 8 - gli altri? Jean-Eric Vergne della DS TECHEETAH e Jake Dennis della Avalanche Andretti, che siedono al sesto e settimo posto in classifica.

I primi tre round della stagione 2021/22 dell'ABB FIA Formula E World Championship hanno visto tre diversi vincitori di gara, compresa una storica doppietta del TAG Heuer Porsche Formula E Team nell'ultima gara, il Mexico City E-Prix.

Pascal Wehrlein ha vinto con stile, assicurandosi il suo primo successo nella serie. Il 27enne ha portato a casa un uno-due Porsche ed Insieme ad Andre Lotterer, molto vicino a lui, la coppia ha staccato di un giro Il resto gruppo, tale era il successo strategico della squadra.

Le gare saranno visibili su Sky Sport Uno e Italia 1 alle ore 15, sia sabato sia domenica.

Collegati e segui l'ABB FIA Formula E World Championship su Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e YouTube con @FIAFormulaE #ABBFormulaE.