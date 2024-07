Wehrlein al comando del campionato dopo la vittoria all'E-Prix di Londra

Pascal Wehrlein, pilota del team TAG Heuer Porsche, ha ottenuto la sua terza vittoria stagionale all'Hankook London E-Prix, guadagnando la testa del Campionato del Mondo Piloti proprio alla vigilia della gara finale.

La prestazione straordinaria di Wehrlein è stata caratterizzata da una serrata battaglia con Mitch Evans di Jaguar TCS Racing, che ha concluso al secondo posto.

Nick Cassidy, anch'egli di Jaguar TCS Racing, ha compiuto una rimonta impressionante, partendo dalla 17a posizione e finendo settimo, nonostante abbia mancato due attivazioni dell'ATTACK MODE. Questo risultato ha permesso a Cassidy di guadagnare punti cruciali nella corsa al titolo piloti. Purtroppo, le speranze di Jean-Éric Vergne (DS PENSKE), Oliver Rowland (Nissan) e António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche) di vincere il campionato sono sfumate a causa di incidenti di gara che li hanno lasciati senza punti.

Una mossa strategica brillante ha permesso al team Porsche di mantenere il vantaggio su Evans e Sebastien Buemi di Envision Racing. Wehrlein ha attivato l'ATTACK MODE obbligatorio verso la fine della gara, risparmiando energia preziosa e consolidando la sua posizione di leader. Il pilota tedesco è passato in testa al 22° giro su 39 e ha gestito sapientemente le sue riserve di energia, mantenendo il controllo della gara nonostante le numerose Safety Car che hanno reso il finale ancora più complicato.

Maximilian Günther del team Maserati MSG Racing, partito dall'11a posizione in griglia, ha dovuto ritirarsi dal secondo posto per problemi tecnici dopo la seconda apparizione della Safety Car. Nyck de Vries di Mahindra Racing ha offerto una prestazione eccezionale, risalendo dal 14° al quarto posto e ottenendo il miglior risultato della stagione per il suo team. Anche Edo Mortara, suo compagno di squadra, ha guadagnato diverse posizioni, finendo quinto dopo essere partito 16°. Nico Müller ha concluso sesto nel suo ultimo weekend con il team ABT CUPRA.

Con solo sette punti a separare i primi tre classificati nel campionato piloti, la battaglia per il titolo è più accesa che mai. Wehrlein è in testa con 180 punti, seguito da Evans a 177 e da Cassidy a 173. I punti aggiuntivi di Evans per la pole position Julius Baer e il giro più veloce potrebbero risultare decisivi nella corsa al titolo.

Nel Campionato Squadre, Jaguar TCS Racing è in vantaggio su TAG Heuer Porsche con 350 punti contro 314. La lotta per il Trofeo Costruttori inaugurale vede il vantaggio di Porsche ridursi a soli otto punti su Jaguar, con un punteggio di 433 a 425.

Pascal Wehrlein, pilota numero 94 di TAG Heuer Porsche, ha dichiarato: "La Jaguar è stata un po' più veloce di noi in qualifica, ma questo non ci ha impedito di sentirci fiduciosi. Abbiamo offerto una buona prestazione e una strategia perfetta, anche se le Safety Car alla fine hanno reso tutto più difficile. Oggi è stata una grande giornata, ma è solo il 50%. Festeggeremo per qualche minuto e poi ci concentreremo subito su domani”.

Mitch Evans, numero 9 di Jaguar TCS Racing, ha commentato: "Purtroppo abbiamo affrontato la gara nel modo sbagliato e questo ci è costato la vittoria, ma ho dato il massimo. È deludente perché avevamo il passo per vincere e l'abbiamo eseguito male, ma il merito è di Porsche e Wehrlein. Cercheremo di cambiare le cose per domani”.

Sébastian Buemi, numero 16 di Envision Racing, ha aggiunto: “Abbiamo fatto bene in qualifica, quindi abbiamo avuto un buon inizio di gara e sono contento di poterlo trasformare in un podio. Ho promesso a mio figlio che l'avrei portato sul podio se ci fossi arrivato, quindi è stato bello poterlo fare. Domani cercheremo di fare del nostro meglio”.

La battaglia per il titolo di Campione del Mondo si concluderà con la gara finale di domani, 21 luglio, alle ore 18:00 (CEST), presso l'ExCeL di Londra. Sarà un evento da non perdere, con i principali contendenti al titolo pronti a dare tutto per ottenere la vittoria finale.