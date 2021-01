WRC, Rally di Montecarlo, La C3 di Camilli chiude decima assoluta

Si è concluso positivamente il Rally di Montecarlo, prima gara del 2021, per la Citroen. Eric Camilli e François –Xavier Buresi hanno terminato al decimo posto assoluto e al terzo tra le WRC2.

Tra le WRC3 invece, malgrado una foratura lungo il tratto conclusivo, la C3 di Yohan Rossel – Benoit Fulcrand si è mantenuta davanti alle vetture gemelle di Yoann Bonato – Benjamin Boulloud e Nicolas Ciamin- Yannicke Roche. La triade del Double Chevron si è comportata bene anche per quanto riguarda la classifica complessiva occupando rispettivamente l’11esima, la 13esima e la 14esima piazza.

A vincere per l’ottava volta in carriera un commosso ed emozionato Sébastien Ogier su Yaris, felice per aver accettato di prolungare il suo impegno nel mondiale di un anno. Sua anche la Power Stage con i 5 punti di bonus, senza dimenticare gli scratch nelle PS 12 e 14. Ad accrescere l’euforia in casa Toyota Gazoo Racing , gestita ora dall’ex pilota Jari-Matti Latvala, il secondo posto di Elfyn Evans, onesto abbastanza da definire imprendibile il collega di marca.

A 1’13 Thierry Neuville su Hyundai. Il belga, primo nella PS13, si è dichiarato soddisfatto sia della sua condotta di gara, sia del nuovo navigatore Martijn Wydaeghe.

Quarto a 2’33 a causa di un gomma bucata in apertura di giornata Kalle Rovanperä su Yaris, seguito a 3’14 da un delusissimo Dani Sordo su i20, mai davvero in grado di tenere il ritmo dei più forti.

Buona nonostante un testacoda la performance di Takamoto Katsuta, giunto a 7’01 al volante della quarta Yaris. Settimo e trionfatore tra le WRC2 Andreas Mikkelsen su Skoda Fabia Rally 2 EVO. Quindi, a 8’21 Gus Greensmith su Ford Fiesta WRC Plus, sconsolato per una prestazione al di sotto delle attese. Per finire, in nona posizione a 915 la Ford Fiesta R5 MkII di un contento Adrien Fourmaux.

Classifica Rally di Montecarlo:

1 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC

2 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00:32.6

3 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 Coupe WRC +01:13.5

4 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +02:33.6

5 Sordo Dani/ Del Barrio C. Hyundai i20 Coupe WRC +03:14.2

6 Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC +07:01.3

7 Mikkelsen Andreas/ Fløene Ola Škoda Fabia Rally2 Evo +07:23.6

8 Greensmith Gus/ Edmondson E. Ford Fiesta WRC +08:21.1

9 Fourmaux Adrien/ Jamoul Renaud Ford Fiesta R5 MkII +09:15.8

10 Camilli Eric/ Buresi F. Citroën C3 Rally2 +10:36.0

(RM Media)