La nuyova Mustang Mach-E, il SUV Ford con il cuore Mustang, suona come un film di fantascienza, così tanto da ispirare l’artista di musica elettronica di Detroit, Matthew Dear, a trasformarne le sonorità in un vero e proprio brano musicale.

Ispirati dai classici di fantascienza degli anni '80, i sound designer di Ford hanno collaborato con lo studio Ozone Sound per creare suoni elettronici che possono essere ascoltati sia all’interno sia all’esterno di Mustang Mach-E, mentre il SUV è in movimento.

Ciò ha suscitato l’interesse di Dear, un membro fondatore dell’importante etichetta di musica elettronica Ghostly International nonché ideatore dell’inno Hands Up for Detroit. Dear ha utilizzato i suoniheavy del synth per creare il brano New Breed, un arrangiamento elettronico ipnotico pensato ad hoc per Mustang Mach-E.

“L’idea di remixare i suoni di Mustang Mach-E mi ha subito affascinato perché mi sono sempre considerato un sound tinkerer”, ha raccontato Dear. “Ma dopo aver sentito e sperimentato completamente i suoni di propulsione digitale che Ford ha creato, sono stato catturato dal progetto. I suoni sono più belli di quanto pensassi - cinematografici e fantascientifici - e tutti i rumori che l'auto produce hanno un senso di musicalità moderna. Creare New Breed è stata una nuova esperienza e penso che la canzone - come l’auto - porti i suoi passeggeri in un viaggio molto più profondo di quanto si immagini”.

Fin dal suo debutto, Mustang è stata sinonimo di musica ed è presente in numerose canzoni diventate ormai dei classici. Con New Breed, Mustang Mach-E accende una nuova generazione di musica dedicata a Mustang. Per ascoltare la traccia e guardare come Ford e Matthew Dear hanno trasformato il pezzo in realtà, seguire il seguente link.

La traccia New Breed è ora disponibile in streaming su Apple Music, Spotify, Deezer, YouTube o altre applicazioni da cui sia possibile ascoltare musica.