Mustang Mach-E porta a bordo comfort, stile e ascolto premium

Il desiderio di un’esperienza di ascolto premium e l’emergente tendenza di voler ricreare, all’interno dell’abitacolo dei veicoli elettrificati, un ambiente in grado di riproporre le emozioni tipiche di un ascolto domestico, ha guidato lo sviluppo del design del nuovo sistema audio B&O di Mustang Mach-E, il SUV elettrico con il cuore Mustang

Lo human-centric design di Ford, abbinato alla constatazione che i conducenti trascorrono in media quattro anni della loro vita al volante , ha contribuito all’ideazione di un design unico, con un terzo del cruscotto dominato dal sistema audio. È il primo modello Ford a dare tale importanza alla tecnologia del sound.

Il tessuto Heathered Grey sviluppato ad hoc, che nasconde i tweeter montati sul cruscotto, riproducendo l’aspetto e le sensazioni dei rivestimenti degli amplificatori degli iconici altoparlanti B&O, è caratterizzato dalla robustezza necessaria per l’uso in un veicolo.

Questo non solo offre a tutti gli occupanti di Mustang Mach-E, compresi i passeggeri sia anteriori sia posteriori, una straordinaria esperienza di ascolto, ma aiuta anche a creare un’atmosfera soffusa e rilassante. Per i conducenti, essere al volante è ancora più avvincente

Audio System

Il subwoofer installato esternamente (ECS) utilizza la forma unica dell’abitacolo per produrre performance straordinarie dei bassi, nonostante pesi circa la metà di un subwoofer tradizionale e occupi l’80% di spazio in meno. Il risparmio di peso è tra le misure adottate dall’Ovale Blu per permettere a Mustang Mach-E di raggiungere un’autonomia di 600 km (WLTP) nella configurazione a trazione posteriore.

Ispirandosi all’esperienza sonora B&O a bordo di Mustang, gli ingegneri acustici HARMAN ne hanno rielaborato le caratteristiche acustiche per creare un’esperienza di ascolto simile. I veicoli elettrici pur essendo intrinsecamente più silenziosi, grazie alla mancanza di rumore tipica del motore tradizionale, fanno emergere nuove rumorosità che solitamente non vengono percepite. Gli ingegneri hanno superato questa sfida sfruttando al contempo le opportunità di un abitacolo silenzioso, preservando le elevate prestazioni dei bassi e mantenendo la purezza dei suoni e le atmosfere fedeli alle intenzioni dell’artista.

Voce più fluida

Il tuning permette di esaltare al massimo anche la voce parlata, il che aiuta gli audiolibri a essere più coinvolgenti, offre maggiore chiarezza nelle telefonate e, con la crescente tendenza dei cinema in modalità drive-in, può persino trasmettere la ricca gamma di suoni presenti nei film di alta qualità. Il sistema di infotainment di Mustang Mach-E ha persino applicazioni integrate per podcast ed è in grado di riprodurle con prestazioni ottimali attraverso il sistema audio.

Tecnologie aggiuntive

Con il nuovo sistema over-the-air di Ford, gli aggiornamenti di Mustang Mach-E, possono avvenire in qualsiasi luogo, anche a casa. Molti aggiornamenti possono essere completati in meno di due minuti, altri sono praticamente impercettibili per i clienti, abilitati da un’innovativa piattaforma connessa al cloud, che mantiene il software corrente in esecuzione, fino alla disponibilità di una nuova versione.

Questi miglioramenti vanno ben oltre gli aggiornamenti previsti dal SYNC®. Quasi tutti i sistemi di Mustang Mach-E possono essere aggiornati in modalità wireless, il che significa che Ford può offrire funzionalità completamente nuove che potrebbero non esistere al momento dell’acquisto.

Mustang Mach-E, il SUV elettrico con il cuore Mustang, è uno dei 18 nuovi modelli elettrificati introdotti dall’Ovale Blu nell’ambito dell’impegno che Ford ha preso di avere una versione elettrificata per ogni veicolo venduto in Europa, entro la fine del 2021.