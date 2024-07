My CUPRA App: la ricarica elettrica diventa più semplice

CUPRA continua a innovare nel campo della mobilità elettrica con il lancio della nuova "My CUPRA App", progettata per offrire ai clienti un'esperienza di ricarica senza sforzo.

Con l’ultima versione dell’app, CUPRA centralizza tutti i servizi di ricarica, sostituendo l’attuale CUPRA Easy Charging App, e migliorando notevolmente l'accesso e la gestione delle stazioni di ricarica.

La nuova My CUPRA App mette a disposizione degli utenti un’interfaccia semplificata e intuitiva, attraverso la quale possono accedere a una rete di ricarica pubblica di oltre 700.000 stazioni gestite da oltre 800 operatori in tutta Europa. Steven Stein, Head of Digital CUPRA, ha dichiarato: “Semplificando l’app My CUPRA, l’esperienza diventa facile e fruibile per gli utenti. Con nuove funzionalità e un intero ecosistema di opzioni di ricarica, l’app rappresenta un significativo passo avanti nella nostra offerta di servizi.”

L'aggiornamento della My CUPRA App rende più facile per gli utenti gestire la ricarica del proprio veicolo elettrico. Con una sola sottoscrizione, gli utenti possono accedere al servizio di ricarica pubblica, gestire il loro piano, vedere lo storico delle ricariche, trovare le stazioni più vicine e ottenere dettagli sul numero di caricatori disponibili. Inoltre, il processo di ricarica può essere avviato tramite la scheda RFID in dotazione o direttamente dall'app, rendendo l'intero processo estremamente comodo.

Una delle funzionalità più innovative della My CUPRA App è la funzione Plug and Charge, che permette la ricarica del veicolo nelle stazioni pubbliche compatibili senza la necessità di utilizzare una scheda RFID o lo smartphone. Questa funzione garantisce un’esperienza più fluida e senza interruzioni per i clienti, semplificando ulteriormente l’uso dei veicoli elettrici.

Oltre a queste funzionalità, la My CUPRA App offre anche la possibilità di localizzare le stazioni di ricarica e inviare il percorso direttamente al proprio veicolo. Gli utenti possono controllare le informazioni sulle stazioni di ricarica, come gli orari di apertura, le valutazioni degli altri utenti, i tipi di cavi disponibili e la loro disponibilità in tempo reale.

La nuova app permette anche il controllo da remoto del proprio caricabatterie, la creazione di routine di ricarica per la propria vettura, il monitoraggio dello stato di ricarica in tempo reale e la gestione della cronologia delle sessioni di ricarica a casa. Queste funzionalità offrono un livello di controllo e praticità senza precedenti per i proprietari di veicoli elettrici CUPRA.

Il lancio della versione aggiornata di My CUPRA App coincide con l'introduzione del CUPRA Charger 2, progettato per rendere ancora più conveniente la ricarica del veicolo. Questo nuovo dispositivo incorpora tecnologia di ricarica intelligente, ottimizzando i profili di ricarica in base ai prezzi dell’elettricità e alla ricarica dall’energia solare domestica, consentendo di ridurre i costi di ricarica fino al 40%.

Sviluppata specificamente per il mercato europeo e adattata a 28 mercati, la CUPRA Charger 2 sarà disponibile a partire dall’autunno 2024. Questa soluzione innovativa è un ulteriore passo avanti nell'impegno di CUPRA per fornire ai clienti tecnologie avanzate e soluzioni di ricarica efficienti e sostenibili.

La nuova My CUPRA App e il CUPRA Charger 2 rappresentano un importante progresso nell’offerta di servizi per i veicoli elettrici, rendendo la ricarica più semplice, veloce e conveniente. Grazie a queste novità, CUPRA continua a migliorare l’esperienza di mobilità elettrica dei propri clienti, offrendo strumenti all’avanguardia per la gestione della ricarica e promuovendo una maggiore diffusione dei veicoli elettrici.