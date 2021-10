Nasce a Torino Stellantis Italy House, la casa della sostenibilità

La mobilità è chiamata ad una transizione energetica che prevede la decarbonizzazione per entrare in una nuova era di sostenibilità per il contrasto dei cambiamenti climatici.

Nascerà il prossimo 3 novembre a Torino, nel comprensorio di Mirafiori, Stellantis Italy House, il luogo che che avrà tra i suoi obiettivi quello di ribadire la centralità della mobilità sostenibile come stella polare del gruppo per il futuro, ma anche di rinverdire il legame dell’azienda con Torino e con un territorio che racchiude uno dei patrimoni automotive più importanti al mondo.

“La nuova ‘Stellantis Italy House’ - commenta Santo Ficili, Country Manager di Stellantis in Italia - rappresenta un passo importante verso un nuovo modo di lavorare, di interagire e di utilizzare spazi e tempo. La Stellantis Italy House è uno dei simboli della ‘New Era of Agility’, il progetto del gruppo che rinnova il modo operare secondo un modello basato sul lavoro agile, sulla flessibilità, la creatività, la condivisione sociale”.

Sempre nel cuore di Mirafiori è nata anche ‘L’Officina 78’ di Prototypes, una sorta di laboratorio di formazione sull’elettrificazione per garantire che tutte le figure professionali coinvolte nella transizione energetica fossero qualificate e pronte per affrontare questo enorme cambiamento in tutte le aree produttive del gruppo. Prototypes è un ente del dipartimento Performance Excellence che garantisce l'assemblaggio di prototipi e muletti in base allo sviluppo dei nuovi modelli. Il processo di elettrificazione delle vetture, rappresenta un cambio tecnologico radicale sia sotto un punto di vista delle nuove competenze, sia per quanto riguarda gli spazi. Infatti si è resa indispensabile la riconfigurazione delle aree dedicate alla preparazione sulle vetture dopo decenni di competenze consolidate sul motore a combustione interna e i rispettivi sistemi. E’ stato dunque necessario creare in prima battuta uno spazio che garantisse tutte le misure di sicurezza. L’Officina 78 nasce per rispondere a questa necessità: contribuire alla formazione specifica che, con l’utilizzo prototipi e simulazioni di processi produttivi garantisce una formazione completa.

Per consolidare la leadership nel mercato dei veicoli elettrificati Stellantis ha lanciato da pochi giorni un nuovo format promozionale: gli ‘e-Days’, la cui finalità è suggerita dal nome stesso, in cui la “e” fa riferimento al mondo del e-commerce e al contempo a quello delle vetture elettriche. Da anni, infatti, Internet è il posto in cui ci si informa per scegliere la propria auto ideale, ma, per i clienti dell’elettrico, il digitale è anche il primo canale di acquisto e non solo per le auto. L’offerta valida fino al 1° novembre, prevede che i clienti che acquisteranno online una vettura elettrificata dei brand Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, DS e Opel riceveranno in omaggio la soluzione Free2Move e-solutions comprensiva di Wallbox e 12 mesi di ricariche pubbliche. “Un’iniziativa – conclude Ficili – che ci sta già dando grandi soddisfazioni. Nei primi 3 e-days il numero di potenziali clienti iscritti alla piattaforma del selling on-line è cresciuta dell’80%. Una testimonianza concreta che il nostro impegno nella nuova era della mobilità ha fondamenta solide e sta percorrendo la strada giusta per rendere la mobilità elettrica accessibile e semplice”.