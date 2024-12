Nissan Lancia "Dare to Defy": inclusività nello sport in un documentario esclusivo su Prime Video

Nissan celebra la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2024 con un progetto unico: il lancio del documentario "Dare to Defy".

Disponibile in esclusiva su Prime Video nel Regno Unito, Stati Uniti e Canada, questa miniserie di tre episodi affronta il tema dell’inclusività nello sport, raccontando storie di resilienza e abbattimento di barriere. Protagonisti del documentario sono Richard Whitehead MBE, due volte campione paralimpico, e Adele Roberts, DJ e attivista LGBTQ+, che insieme esplorano il potenziale dello sport per unire e ispirare.

Un Viaggio Attraverso Sport, Inclusione e Sfide

"Dare to Defy" esplora come diversi sport, tra cui motorsport, calcio e corsa, possano diventare più inclusivi, offrendo opportunità a persone con disabilità e a gruppi minoritari. Richard Whitehead, che corre con protesi e detiene record mondiali nelle maratone, e Adele Roberts, sopravvissuta a un cancro intestinale e detentrice di un record mondiale con una stomia, raccontano le sfide che hanno affrontato e condividono storie di altri atleti.

Il primo episodio porta Whitehead al Nissan Formula E Team in occasione dell'E-Prix di Londra. Qui incontra Abi Evans, appassionata di motorsport e diversamente abile, offrendole la possibilità di guidare un’auto da corsa elettrica adattata. Nel frattempo, Roberts si reca al Manchester City FC per discutere di inclusività nel calcio con Zander Murray, primo calciatore professionista maschile dichiaratamente gay nel Regno Unito, e Izzy Christiansen, ex stella del City Women.

Un Finale Epico all’Olympic Park

La serie culmina con il "Run to the Future", una corsa completamente inclusiva organizzata al Queen Elizabeth Olympic Park di Londra. Richard Whitehead e Adele Roberts reclutano oltre 700 partecipanti, provenienti da contesti diversi, per correre insieme. L’evento, supportato da Nissan e dal programma Supported Runners della Richard Whitehead Foundation, è pensato per essere accessibile a tutti, con corridori di supporto addestrati ad assistere i partecipanti con disabilità.

Parlando dell’iniziativa, Whitehead ha dichiarato:"Girare Dare to Defy è stata un’esperienza incredibile. Lo sport ha un impatto unificante, ma troppe persone, specialmente quelle con disabilità, incontrano barriere significative. Questo progetto vuole ispirare e promuovere il cambiamento, affinché tutti possano sentirsi accolti e supportati."

Un Messaggio di Speranza e Inclusione

Adele Roberts ha aggiunto:"Questo documentario mi ha aperto gli occhi. Dopo il mio percorso con il cancro, ho imparato a vedere il mondo da una prospettiva diversa. È fondamentale che lo sport diventi un ambiente accessibile e inclusivo per tutti. Sono orgogliosa di aver collaborato con Nissan per realizzare questo obiettivo."

Il Ruolo di Nissan: Il Possibilities Project

"Dare to Defy" è supportato dal Possibilities Project di Nissan, un’iniziativa di responsabilità sociale d’impresa che mira a creare opportunità per comunità emarginate, con un focus particolare su disabilità e inclusione LGBTQ+. Fiona Mackay, Marketing Director di Nissan GB, ha sottolineato l’importanza di questo progetto: "Siamo orgogliosi di collaborare con Richard e Adele per promuovere inclusività attraverso Dare to Defy. Questa serie evidenzia le sfide che molte persone affrontano, ma anche i passi avanti compiuti per abbattere le barriere nello sport."

Disponibilità e Visione Globale

Disponibile su Prime Video, il documentario è stato lanciato nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada. Nissan spera che "Dare to Defy" possa ispirare una riflessione globale sull’importanza di un accesso equo allo sport e su come superare gli ostacoli per garantire pari opportunità.

Con questa iniziativa, Nissan ribadisce il proprio impegno nel sostenere la diversità e l’inclusione, dimostrando come lo sport possa essere un potente veicolo per il cambiamento sociale.