Nissan lancia la Nanocar Silence S04: la micromobilità elettrica per la città

Nissan amplia la sua gamma di soluzioni per la mobilità sostenibile urbana con l’introduzione della Nanocar Silence S04, un veicolo elettrico leggero e compatto progettato per semplificare gli spostamenti in città.

Questo innovativo veicolo è frutto della partnership tra Nissan e Silence, una società del Gruppo Acciona, siglata nell’aprile 2024. Ora disponibile presso la rete di concessionari Nissan, la Silence S04 si distingue per le sue dimensioni ridotte, l’elevata manovrabilità e le emissioni zero, diventando una soluzione ideale per la micromobilità urbana.

Caratteristiche tecniche e varianti disponibili



La Silence S04 è disponibile in due varianti principali, L6e e L7e, pensate per soddisfare diverse esigenze di mobilità. La variante L6e, guidabile a partire dai 14 anni con patente AM, è dotata di un motore elettrico da 6 kW che permette di raggiungere una velocità massima di 45 km/h. Questo modello è disponibile con una batteria che offre un’autonomia di 80 km, mentre la versione con due batterie estende l’autonomia fino a 175 km.

La variante L7e, invece, è guidabile dai 16 anni con patente B1 e offre due opzioni di motore: un motore da 7 kW, che raggiunge una velocità massima di 70 km/h con un’autonomia di 70 km, e un motore più potente da 14 kW, in grado di spingere la vettura fino a 85 km/h, offrendo un’autonomia fino a 149 km grazie alle due batterie. Questa flessibilità rende la Silence S04 adatta non solo ai più giovani, ma anche a chi cerca un veicolo versatile per gli spostamenti quotidiani in contesti urbani.

Batterie estraibili e praticità di utilizzo



Uno dei punti di forza della Silence S04 è la presenza di batterie estraibili, una caratteristica unica nel segmento delle nanocar. Le batterie, tutte con una capacità di 5,6 kW, sono dotate di un pratico carrello per facilitarne il trasporto e possono essere ricaricate sia a casa, utilizzando una comune presa domestica, sia presso le colonnine pubbliche. I tempi di ricarica variano dalle 7 alle 9 ore per una carica completa. In futuro, Nissan offrirà un servizio di sostituzione rapida delle batterie presso le proprie stazioni di scambio, consentendo di cambiare una batteria scarica con una carica in soli 30 secondi.

Sicurezza e comfort a bordo



Nonostante le dimensioni compatte, la Silence S04 è dotata di un ampio bagagliaio da 247 litri, il più spazioso della sua categoria. Questo veicolo elettrico urbano offre inoltre una serie di dotazioni per il comfort e la sicurezza degli occupanti. Tutte le versioni sono equipaggiate con freni a disco anteriori e posteriori, cinture di sicurezza e un freno di stazionamento elettronico (EPB).

La dotazione interna include impianto di aria condizionata, alzacristalli elettrici, impianto audio, comandi al volante e un caricatore per smartphone. La Silence S04 è anche dotata di Bluetooth, consentendo la connessione con lo smartphone per gestire chiamate, itinerari e playlist musicali.

Connettività e servizi digitali



La tecnologia gioca un ruolo chiave nella Silence S04, che integra l’app My Silence. Questa applicazione consente ai proprietari di accedere a una serie di servizi avanzati, come l’apertura senza chiavi, la localizzazione del veicolo, il monitoraggio dell’autonomia e dello stato di carica della batteria. Attraverso l’app, gli utenti possono anche condividere l’accesso al veicolo con altri membri della community utilizzando la funzione della chiave digitale, eliminando la necessità di utilizzare chiavi fisiche.

Prezzi e incentivi



La Nanocar Silence S04 è disponibile a partire da 8.530 euro per la versione L6e con una batteria, grazie agli incentivi statali, che prevedono uno sconto di 4.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo Euro 0, 1, 2 o 3. Questa offerta rende il veicolo accessibile a un ampio pubblico, contribuendo alla diffusione della mobilità sostenibile e urbana.

Con la Silence S04, Nissan punta a rivoluzionare il concetto di mobilità cittadina, offrendo un veicolo che coniuga compattezza, praticità e rispetto per l’ambiente. Grazie alla sua versatilità, al prezzo competitivo e alla rete di assistenza Nissan, la Silence S04 si propone come la soluzione ideale per chi cerca un’alternativa agile, sicura e a emissioni zero per muoversi in città.