Nissan svela le nuove tecnologie di guida autonoma

I continui e rapidi sviluppi delle tecnologie di guida autonoma stanno cambiando il modo di viaggiare, contribuendo a creare una società più sicura e inclusiva.

David Moss, Senior Vice President, Region Research & Development, Nissan AMIEO -nell’ambito di un’intervista - descrive l’impegno di Nissan in tal senso, i vantaggi della guida autonoma e le nuove sfide per la mobilità del futuro.

1. Perché Nissan è impegnata nello sviluppo di tecnologie di guida autonoma?

Nissan mira a ridurre a zero gli incidenti gravi e le vittime della strada. Per raggiungere tale obiettivo, l’efficacia delle tecnologie di guida autonoma e la loro ampia diffusione giocano un ruolo fondamentale.

Per Nissan, quindi, è essenziale accrescere le proprie competenze su queste tecnologie attraverso progetti di ricerca.

Sviluppiamo sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) fin dagli anni Novanta e li installiamo su tutte le nostre vetture. Siamo stati pionieri nel lancio di tecnologie quali il Lane Keep Assist (2001) - che contribuisce a mantenere la vettura all’interno della propria corsia di marcia - e l’Around View Monitor (2007) - che fornisce una vista dall’alto a 360° della vettura, molto utile in fase di parcheggio e di manovra e nei piccoli spazi.

Per spingerci ancora oltre dobbiamo conoscere fino in fondo il potenziale della guida completamente autonoma.

2. Quali sono, secondo Lei, i principali vantaggi dei veicoli a guida autonoma?

Primo indiscutibile vantaggio: la sicurezza. Le tecnologie di guida autonoma, così come i sistemi di assistenza alla guida e le funzionalità di sicurezza avanzate, sono in grado di leggere l’ambiente circostante e, in caso di potenziale pericolo, reagire in modo molto più rapido ed efficace di quanto farebbe il guidatore più esperto. Sono sistemi in grado di ridurre o eliminare l’errore umano, responsabile di oltre il 90% degli incidenti gravi.

Inoltre, le tecnologie di guida autonoma sono pensate per massimizzare l’efficienza di guida, sia in termini di flusso di traffico che di consumi. Questo, insieme allo sviluppo e alla diffusione di propulsori elettrificati, permetterà di ridurre le emissioni di CO 2 .

Infine, quando saranno disponibili vetture a guida completamente autonoma, saremo in grado di offrire soluzioni di mobilità a chi oggi non può guidare, ad esempio a causa dell'età o di disabilità