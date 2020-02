Noleggio Chiaro di Leasys si conferma Prodotto dell’anno 2020

Leasys si conferma per il secondo anno consecutivo leader della mobilità in Italia con Noleggio Chiaro, eletto Prodotto dell’Anno 2020* nella categoria Servizi auto. L’innovativa formula di noleggio vincitrice del premio, dedicata a liberi professionisti e privati, permette al cliente di conoscere da subito il prezzo di un potenziale acquisto dell’auto a fine noleggio. Un riconoscimento che segue quello assegnato l’anno scorso a Leasys per il prodotto Be Free, eletto Prodotto dell’Anno 2019 sempre nella medesima categoria.

“Eletto Prodotto dell'Anno” è il Premio all'Innovazione basato esclusivamente sul voto di più di 12.000 consumatori, chiamati a eleggere i migliori prodotti dell’anno in diverse categorie. I prodotti sono individuati attraverso un’estesa ricerca di mercato, un'indagine on-line svolta da IRI su un campione statisticamente rappresentativo di individui, nel rispetto dei parametri demografici della popolazione italiana. Permette alle aziende di conoscere l’opinione dei propri consumatori, aiutandole a rispondere in modo sempre più puntuale alle loro esigenze.

Noleggio Chiaro è uno dei prodotti di punta nel portafoglio di Leasys, che unisce flessibilità, semplicità e trasparenza alla possibilità di avere la prelazione nell’acquisto dell’auto al termine del periodo di noleggio, a un prezzo definito alla firma del contratto. Un’opportunità che va incontro alle esigenze dei consumatori, basate ormai non soltanto sul possesso, risolvendo i dubbi relativi alla scelta migliore tra acquisto e noleggio.

“Questo premio, assegnato a Leasys per il secondo anno consecutivo, sancisce la qualità dell’attenzione che da sempre prestiamo ai nostri consumatori, oltre a riconfermare la nostra capacità di interpretare al meglio le esigenze dei clienti legate alla mobilità” – ha commentato Alberto Grippo, CEO di Leasys. “Noleggio Chiaro è stato concepito per offrire la massima possibilità di accesso al prodotto di noleggio, garantendo così la più ampia libertà di scelta all’utenza privata e non solo”.

Noleggio Chiaro – oggi disponibile sulla maggior parte dei prodotti della gamma Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Lancia e Fiat Professional – si è confermata una delle formule più richieste in Italia da clienti privati, liberi professionisti e piccole e medie imprese, testimoniando la sempre maggiore vicinanza del pubblico a formule di mobilità innovative e all-inclusive.

La trasparenza verso il cliente e la flessibilità della formula, personalizzabile sulle specifiche esigenze dell’utente, sono i principali plus che hanno trainato i risultati commerciali dell’offerta nel 2019, che vede tra i best seller il SUV Alfa Romeo Stelvio (in offerta a 399€/mese), subito seguito da Jeep Renegade (199€/mese) e da Lancia Ypsilon (179€/mese).

*Ricerca PdA©/IRI 01/2019 su 12.000 consumatori italiani, su selezione di prodotti venduti in Italia. Prodottodellanno.it cat. Servizi Auto Noleggio Chiaro Eletto Prodotto dell’Anno 2020 per l’innovazione.