Nuova Audi A3 Sportback, la prima berlina con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt

Audi amplia la gamma della nuova A3 Sportback. La quarta generazione della berlina dei quattro anelli vede entrare a listino la versione 1.5 TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V. Per la prima volta nella storia del Brand, la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt viene dedicata a una berlina con un motore a 4 cilindri. L’alternatore-starter fornisce un apporto alla trazione endotermica quantificabile in 50 Nm e 12 CV. Il sistema frenante elettroidraulico e la frenata rigenerativa s’ispirano ad Audi e-tron, prima elettrica Audi, e alla gamma ibrida plug-in dei quattro anelli.

Il quattro cilindri turbo benzina di 1.498 cc appannaggio di nuova Audi A3 Sportback 1.5 (35) TFSI 150 CV, nello specifico, adotta il sistema cylinder on demand (COD), che disattiva due cilindri ai carichi medi e bassi, e in abbinamento alla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti si avvale della tecnologia MHEV. La rete di bordo a 48 Volt, spina dorsale del sistema mild-hybrid, vede l’alternatore-starter azionato a cinghia (RSG) integrare in un unico modulo la connessione al propulsore termico e il motore elettrico. Quest’ultimo chiamato a operare da alternatore nelle fasi di rilascio e frenata. L’RSG garantisce un boost elettrico, vale a dire un apporto alla trazione endotermica, quantificabile in 50 Nm e 12 CV nelle fasi di partenza e ripresa dai regimi più bassi. Il recupero dell’energia s’ispira ad Audi e-tron, prima vettura elettrica dei quattro anelli, dalla quale vengono mutuati il sistema frenante elettroidraulico integrato e la frenata rigenerativa, simile concettualmente a quanto adottato dalla gamma ibrida plug-in Audi. La frenata rigenerativa è legata all’azione dell’alternatore-starter, in grado di recuperare sino a 12 kW di potenza. L’energia recuperata viene immagazzinata in una specifica batteria agli ioni di litio.

Qualora il conducente rilasci il pedale dell’acceleratore a velocità comprese tra 40 e 160 km/h, Audi A3 Sportback 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V è in grado di avanzare per inerzia “in folle” o di veleggiare a motore spento. Non appena il conducente preme nuovamente l’acceleratore, l’RSG riavvia il motore in modo più rapido e progressivo rispetto a un motorino di avviamento tradizionale. La modalità start/stop è attiva già a partire da 22 km/h. Nell’esercizio di marcia reale, la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt consente alla berlina dei quattro anelli di ridurre i consumi sino a 0,4 litri ogni 100 chilometri. Nel ciclo combinato WLTP, Audi A3 Sportback 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V percorre 100 km con 5,6 – 6,2 litri di carburante a fronte di emissioni di CO 2 di 128 – 142 grammi/km. Caratteristiche che si accompagnano ai vantaggi in termini di mobilità e fiscalità garantiti dall’omologazione ibrida.

Audi A3 Sportback 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V, accreditata di uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi e di una velocità massima di 224 km/h, condivide con le altre versioni in gamma le caratteristiche distintive della quarta generazione della berlina di Ingolstadt. A partire dalla marcata digitalizzazione dell’abitacolo, dove spiccano i comandi touch – la plancia s’ispira ai modelli Audi di categoria superiore con look Black Panel e display da 10,1”, di serie sin dalla variante d’ingresso – la piattaforma d’infotainment MIB 3, caratterizzata da una potenza di calcolo dieci volte superiore rispetto alla precedente, e il comando vocale intelligente. Al sistema MMI, che replica in abitacolo l’intuitività degli smartphone, si affianca la strumentazione digitale: il display da 10,25", di serie, consente di selezionare le informazioni mediante il volante multifunzione.

Analogamente alle versioni disponibili sin dall’unveiling, vale a dire Audi A3 Sportback 1.5 (35) TFSI 150 CV, Audi A3 Sportback 2.0 (30) TDI 116 CV e Audi A3 Sportback 2.0 (35) TDI S tronic 150 CV, la variante 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V è offerta negli allestimenti d’ingresso, Business, Business Advanced ed S line edition. Confermata la disponibilità dell’esclusivo pacchetto edition one, mentre costituisce una novità l’introduzione a listino, a richiesta, del pacchetto interni design selection, votato all’eleganza, che si affianca al pack sportivo S line. Il pacchetto design selection, nel dettaglio, consente di regolare la luce ambiente in base a 30 colori e prevede finiture raffinate in radica di betulla lungo la plancia. Quest’ultima – così come il cruscotto – impreziosita da profili satinati grigio platino. Sono inoltre inclusi gli inserti in look alluminio, estesi ai battitacco anteriori illuminati, i poggiabraccia laterali in similpelle con cuciture a contrasto e i tappetini in velour. I rivestimenti dei sedili in tessuto Torsion, a richiesta senza sovrapprezzo, sono realizzati con bottiglie riciclate in PET.

Prezzi, per nuova Audi A3 Sportback 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V, da 32.300 euro.