Nuova Audi Q5 nelle concessionarie italiane a partire dall’ autunno 2020

Prestazioni ad alto livello e una vera e propria rivoluzione digitale per la nuova Audi Q5, in arrivo nelle concessionarie italiane a partire da ottobre. Il modello della gamma Q più venduto nel mondo si rinnova anche grazie ad un’estetica più sportiva, in cui il single frame ottagonale è più ampio e mai come ora si protende verso la sezione inferiore del frontale, mentre le prese d’aria laterali possono contare su di un superiore sviluppo longitudinale e su inserti decorativi trapezoidali.

Grazie alle luci diurne, i proiettori a LED vantano un’inedita firma luminosa. Osservando la vettura lateralmente, spicca il nuovo inserto in corrispondenza delle longarine sottoporta, mentre posteriormente i protagonisti del design di nuova Audi Q5 sono il listello decorativo che raccorda i gruppi ottici e l’estrattore ridisegnato. La gamma colori, forte di dodici tinte, si arricchisce delle inedite vernici verde district e blu ultra. L’orizzontalità caratterizza l’abitacolo dell’ultima nata della casa dei quattro anelli. Al centro della plancia, orientato al conducente, spicca l’ampio display MMI touch dal feedback acustico: la “centrale” del nuovo sistema di comando assolve le funzioni della manopola a pressionerotazione collocata alla base della console.

Audi Q5 porta al debutto nella categoria la nuova generazione della tecnologia OLED, diodi a emissione di luce organici, particolarmente efficienti, che generano un’illuminazione eccezionalmente ampia e omogenea. I gruppi ottici posteriori OLED garantiscono un’innovativa segnalazione della prossimità: a vettura ferma, qualora un utente della strada si avvicini a meno di due metri da nuova Audi Q5, si accendono tutti i segmenti. Non appena l’auto torna in movimento, viene ripristinata l’illuminazione caratteristica originaria. La gamma delle funzioni appannaggio dei gruppi ottici posteriori OLED è completata dagli indicatori di direzione dinamici. “I vantaggi della tecnologia OLED consistono, oltre che nel marcato contrasto, nell’elevata omogeneità e nel minimo distanziamento tra i segmenti - spiega Stephan Berlitz, responsabile Lighting Innovations di Audi AG -. I gruppi ottici OLED costituiscono la base per un design delle luci ampiamente personalizzabile, caratterizzato da una versatilità sinora sconosciuta”.

Nuova Audi Q5 debutta in Europa nella configurazione 2.0 TDI quattro S tronic, con consumi di 6,3/6,9 litri ogni 100 chilometri ed emissioni di CO2 di 165/182 grammi al km. Il motore Diesel a quattro cilindri eroga 204 CV e 400 Nm di coppia. La tecnologia mild-hybrid a 12 Volt può ridurre i consumi di carburante fino a 0,3 litri ogni 100 km. Cuore del sistema è l’alternatore-starter azionato a cinghia collegato all’albero motore che, nelle fasi di decelerazione, è in grado di recuperare sino a 5 kW di potenza. Questa energia viene immagazzinata nella specifica batteria agli ioni di litio, da cui viene successivamente veicolata ai dispositivi integrati nella rete di bordo. Quando il conducente rilascia il pedale dell’acceleratore in un range di velocità compreso tra 55 e 160 km orari, Audi Q5 può avanzare per inerzia a motore acceso o spento. Il campo d’azione del sistema startstop risulta ampliato sino a 22 km all’ora e la riaccensione del propulsore avviene in modo particolarmente rapido e pressoché impercettibile.