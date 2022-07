Nuova gamma per Alpine A110, il riflesso dei successi in motorsport

Alpine svela la sua nuova gamma di A110, che oltre al modello base, comprende la Nuova A110 GT, la Gran Turismo e la Nuova A110 S, la Sportiva.

Tre versioni, ognuna con la sua identità e la sua distintività. A modo loro, offrono tre esperienze di guida diverse, ma rigorosamente leggere ed agili. Sono motorizzate da un 4 cilindri 1.8 turbo con trasmissione automatica Getrag doppia frizione a umido con 7 rapporti. La A110 è la porta d’accesso al mondo Alpine. L’abbinamento del telaio “Alpine” con la motorizzazione da 252 cv procura un piacere di guida che rimanda alla Berlinetta. Leggera, precisa, briosa, l’A110 dimostra agilità e dinamicità in ogni circostanza.

La A110 GT è la coupé sportiva Gran Turismo della gamma. Con una motorizzazione da 300 cv abbinata al telaio “Alpine”, offre la sintesi ideale tra performance e comfort. Di rara versatilità ed eleganza, l’A110 GT è l’auto sportiva per gli spostamenti quotidiani, ma anche per i lunghi viaggi. La A110 S, infine, è il top di gamma e pone l’accento sulle prestazioni. Il telaio “Sport” valorizza appieno il potenziale del motore da 300 cv. Sportiva nell’animo, è dotata, in opzione, di pneumatici semi-slick e Kit Aerodinamico specifico per soddifare i conducenti che vanno alla ricerca di una guida più spinta, soprattutto in pista. "Il 2021 è un anno storico per Alpine. Quello del suo primo impegno in Formula 1, premiato dalla vittoria al Gran Premio di Ungheria, e della continuazione del programma di Endurance della Marca nella categoria top. È in quest’ottica che rientra la nuova gamma A110. Al tempo stesso, più leggibile e più performante, è il riflesso dei nostri obiettivi ambiziosi nel motorsport" spiega Laurent Rossi, ceo di Alpine.

Di incredibile efficienza in ogni circostanza, la Nuova A110 S regala sensazioni su tutte le strade e a tutte le velocità. L’equipaggiamento esterno comprende cerchi da 18” “GT Race” color nero brillante, pneumatici da 215/40 R18 all’anteriore e da 245/40 R18 al posteriore e pinze dei freni arancioni. L’abitacolo presenta finiture alto di gamma con sedili Sabelt Sport regolabili a 2 vie, pedaliera sportiva in alluminio ed interni completamente rivestiti in microfibra con impunture arancioni abbinando le opzioni “Pack Microfibra” e “Sedili Sabelt Racing”.