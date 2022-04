Nuova Mégane E-TECH Electric è garanzia di alte prestazioni

Grazie alla sua efficienza l’utente può godere di un bel risparmio

Le novità della riguardano anche il gruppo motopropulsore. Si tratta di un motore sincrono a rotore avvolto dal rendimento migliore rispetto alla tecnologia a magneti permanenti. Inoltre l’assenza di terre rare ne riduce l’impatto ambientale e i costi di produzione.

Da evidenziare come nonostante il significativo aumento di potenza e coppia il peso rientri nei 145 kg grazie ad un design ottimizzato. Disponibili due versioni: da 96 kW (130 cv) e 250 Nm, e da 160 kW (218 cv) e 300 Nm.

Il piacere di guida è incrementato da un’accelerazione istantanea e fluida, per cui si passa da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi.

La batteria è completamente nuova e progettata per integrarsi nella piattaforma CMF-EV. Spessa solo 110 mm, contribuisce a diminuire l’altezza del veicolo a 1,50 m implementandone l’aerodinamicità e l’efficienza.

Per ottenere una simile compattezza, gli ingegneri si sono avvalsi della tecnologia NMC che comprende più nickel e meno cobalto nella costruzione, oltre all’installazione nell’alloggiamento inferiore di un nuovo sistema di raffreddamento a liquido.

Due sono i pacchi. Quello da 40 kWh è composto da 8 moduli da 24 celle ognuno, disposti su un solo strato. Quello da 60 kWh dispone invece di 12 moduli sempre da 24 celle. La garanzia è valida per 8 anni o 160.000 km. In questo periodo possono essere sostituite gratuitamente se si degradano ad un livello inferiore al 70% della loro capacità nominale. Livello che il proprietario può verificare tramite la App My Renault.

L’autonomia garantita tocca rispettivamente i 300 e i 450 km.

L’ottimizzazione del recupero energetico e degli scambi termici garantisce una migliore performance attraverso tre elementi: la pompa di calore di nuova generazione, un sistema intelligente di gestione dell’energia dispersa e uno predittivo che utilizza il percorso programmato per portare la batteria alla temperatura adeguata in avvicinamento

L’efficienza è accentuata altresì dal ricorso all’alluminio per la piattaforma, il portellone in materiale composito e la batteria strutturale.

La gestione intelligente del raffreddamento della batteria e del riscaldamento dell’abitacolo garantiscono rendimento, potenza ed autonomia costanti in tutte le condizioni climatiche.

Alla luce di questi dettagli con Mégane E-TECH Electric si risparmiano fino a 1.689 euro all’anno in media in Europa.

Molteplici le soluzioni di ricarica. Tra queste le stazioni ultra-fast da 130 kW principalmente diffuse lungo le autostrade e le colonnine da 22 kW trifase principalmente diffuse in città.

La vettura è dotata di cavo Mode 3 per la ricarica su wall box o colonnine private o pubbliche. Per quella domestica su presa classica si può optare per il cavo Mode 2 “Flexicharger”.