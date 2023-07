Nuova Mercedes AMG GLC, due varianti… altissime prestazioni

Più cavalli, equipaggiamenti e una guidabilità inedita.

La nuova Mercedes-AMG GLC, SUV high-performance, è disponibile in due livelli di prestazioni e allestimenti: il modello d’ingresso, GLC 43 4MATIC, consumo di carburante combinato: 10,2 9,8 l/100 km, emissioni di CO2 combinate: 232-223 g/km, e il primo SUV ibrido ad alte prestazioni, GLC 63 S E Performance, consumo combinato di carburante: 7,5 l/100 km, emissioni di CO2 combinate: 170 g/km, consumo di energia combinato: 12,7 kWh/100 km.

" Mercedes-AMG GLC è un successo assoluto per i nostri clienti. Le due versioni, con caratteri diversi per lo stile di vita sportivo-urbano, sono modelli di qualità superiore a tutto tondo, perfettamente adattate ai desideri dei singoli clienti. Con la trazione E Performance del GLC 63 S, lanciamo anche il primo SUV ibrido ad alte prestazioni. Il sistema di trazione integrale, il posteriore sterzante attivo e il cambio rapido esaltano l'esperienza di guida emotivamente accattivante tipica di AMG", spiega Michael Schiebe, CEO di Mercedes-AMG GmbH e responsabile delle unità di business Mercedes Benz Classe G e Mercedes Maybach. A bordo di GLC 43 4MATIC, il motore AMG a quattro cilindri da 2,0 litri con turbocompressore elettrico a gas di scarico offre ben 310 kW (421 CV) e dispone di un'ulteriore spinta di 10 kW (14 CV) tramite il generatore di avviamento a cinghia. L’asse posteriore sterzante di serie, la trazione integrale permanente AMG Performance 4MATIC con ripartizione della coppia al posteriore, il cambio AMG Speedshift MCT 9G con frizione di avviamento in bagno d'olio e le sospensioni AMG Ride Control con Adaptive Damping System contribuiscono all'esperienza di guida dinamica. Il powertrain ibrido esclusivo di Mercedes-AMG nella GLC 63 S E Performance è un capolavoro tecnico.

Combina il motore turbo AMG da 2,0 litri con un'unità di propulsione elettrica sull'asse posteriore, per un'esperienza di guida entusiasmante ad alta efficienza. Oltre alla spinta chiaramente percepibile, il layout ibrido indipendente garantisce anche una distribuzione equilibrata dei pesi, a vantaggio della dinamica di guida e della maneggevolezza in egual misura. Il volante AMG Performance in pelle nappa o in pelle nappa/microfibra è di serie. È appiattito nella parte inferiore, traforato nella zona dell'impugnatura e dotato di palette del cambio in alluminio color argento. I due pulsanti rotondi del volante AMG consentono di azionare in modo rapido e preciso le varie funzioni di guida dinamica e i programmi di guida. L'atmosfera sportiva e lussuosa è completata dalla pedaliera sportiva AMG, i tappetini AMG e dalle soglie illuminate con scritte AMG. Il motore M139 è l'unico motore di serie al mondo ad essere sovralimentato con un turbocompressore elettrico a gas di scarico. Il sistema è un derivato diretto della tecnologia che il Mercedes-AMG Petronas F1 Team utilizza con successo da molti anni nella classe regina del motorsport. Un motore elettrico sottile circa quattro centimetri è integrato direttamente sull'albero del turbocompressore tra la ruota della turbina sul lato di scarico e la ruota del compressore sul lato di aspirazione.

Questo motore aziona direttamente l'albero del turbocompressore ed è controllato elettronicamente, accelerando la ruota del compressore prima che il flusso dei gas di scarico prenda il comando convenzionale. Ciò migliora significativamente la risposta direttamente dal regime di minimo e nell'intera gamma di giri. Il motore a combustione risponde in modo ancora più spontaneo all'input del pedale dell'acceleratore, mentre l'intera sensazione di guida è notevolmente più dinamica. Inoltre, l'elettrificazione del turbocompressore consente di aumentare la coppia ai bassi regimi. Questo aumenta anche l'agilità e ottimizza l'accelerazione da fermo. Anche quando il guidatore solleva l'acceleratore o frena, la tecnologia è in grado di mantenere sempre la pressione di sovralimentazione. Ciò garantisce una risposta sempre diretta. Alimentato dal sistema elettrico di bordo a 48 volt, il turbocompressore elettrico a gas di scarico funziona a velocità fino a 175.000 giri/min, consentendo una portata d'aria molto elevata. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h.

Nella GLC 63 S E Performance, l'M139 produce 350 kW (476 CV) a 6725 giri/min. Questo lo rende il più potente motore a quattro cilindri prodotto in serie al mondo. La coppia massima del motore a combustione, pari a 545 Nm, è disponibile a 5250-5500 giri/min. L'accelerazione da fermo a 100 km/h richiede solo 3,5 secondi e termina a 275 km/h, regolati elettronicamente. Il motore elettrico agisce direttamente sull'asse posteriore e può quindi convertire la sua potenza più direttamente in propulsione, per ottenere una spinta in più in fase di partenza, accelerazione o sorpasso.

Il guidatore avverte immediatamente un notevole aumento delle prestazioni grazie al differenziale posteriore a slittamento limitato integrato e controllato elettronicamente: il modello ibrido accelera in uscita dalle curve con grande agilità. Se si verifica uno slittamento sull'asse posteriore, la potenza di trazione del motore elettrico viene trasferita anche alle ruote anteriori per ottenere una maggiore trazione. Un attuatore elettrico innesta la seconda marcia al più tardi a circa 140 km/h, che corrisponde alla velocità massima del motore elettrico di circa 13.500 giri/min. Con l'aumento delle prestazioni dovuto al motore elettrico aggiuntivo, il team di sviluppo è stato in grado di migliorare parallelamente l'efficienza dell'intero veicolo, ottenendo una riduzione delle emissioni e dei consumi. La batteria ad alte prestazioni AMG combina un'elevata potenza che può essere richiamata frequentemente in successione con un peso ridotto per aumentare le prestazioni complessive del veicolo.