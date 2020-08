Nuove Peugeot: cambiando alimentazione, lo spazio non cambia

PEUGEOT negli ultimi mesi ha presentato diverse versioni dei propri modelli dotate di motorizzazione 100% elettrica o ibrida plug-in. In alcuni casi si è trattato di totalmente nuove generazioni come nel caso di PEUGEOT 208 e SUV 2008, mentre in altri casi hanno completato la gamma delle motorizzazioni finora disponibili, come nel caso di PEUGEOT 3008 HYBRID ed HYBRID4, PEUGEOT 508 HYBRID e PEUGEOT 508 SW HYBRID.

Una caratteristica estremamente importante che unisce tutti questi modelli è che il volume dei loro rispettivi bagagliai non varia in funzione della motorizzazione scelta, per cui l’adozione delle batterie non influisce sulla capacità di carico di queste vetture. Questo elemento rientra perfettamente nel concetto di LIBERTÀ DI SCELTA che PEUGEOT dà ai propri Clienti. Libertà di scegliere il modello preferito e l’alimentazione ideale per i propri spostamenti, senza dover scendere a compromessi in fatto di stile e personalità, abitabilità e capacità bagagliaio, tecnologia e piacere di guida. Poter contare su un vano bagagli analogo tra le versioni con motorizzazione termica e quelle con motorizzazione elettrificata (calcolata al di sopra del ripiano nella posizione più alta ed al di sotto della cappelliera) è un grande vantaggio; è possibile calcolare esattamente la quantità di valigie che possono essere inserite in una PEUGEOT 208, 2008, 508 e 3008 senza fare distinzioni tra motori a benzina, Diesel, elettrici o ibridi, un requisito molto utile in stagioni con lunghi periodi di vacanza come l'estate.

In particolare, le nuove PEUGEOT 208 ed e-208 hanno una capacità del bagagliaio che arriva a 311 litri quindi, considerando che una valigia da cabina ha una capacità compresa tra 40 e 48 litri, il numero totale delle stesse che possono essere contenute in un bagagliaio di questo modello è di circa 7. Se abbattiamo i sedili posteriori, questa capacità sale fino a circa 10 valigie.

Se prendiamo come riferimento il nuovo SUV PEUGEOT 2008 o la sua corrispondente versione 100% elettrica e-2008, la capacità sale a 405 litri, vale a dire circa 9 o 10 valigie, mentre con i sedili posteriori abbattuti il numero salirebbe a circa 36.

Considerando i modelli più grandi della gamma del Leone, il numero di valigie da cabina aumenta ulteriormente. Sul SUV 3008 o sulla corrispondente versione ibrida plug-in il bagagliaio ha un volume di 395 litri (sempre calcolato con pianale nella posizione più alta ed al di sotto della cappelliera), che già di per sé corrisponde ad una capacità di circa 10 valigie, ma se si abbattono i sedili posteriori, il volume aumenta fino a quasi 1,5 metri cubi, cioè, circa 37 valigie.

E l’ammiraglia? La Nuova PEUGEOT 508 fastback e SW, sia in versione termica che ibrida plug-in hanno la stessa capacità, pari a 487 litri per la fastback e 530 per la SW. Con i sedili ribaltati questo valore cresce fino a 1537 litri per la prima e 1780 litri per la SW, corrispondenti a circa 38 valigie nel primo caso e 44 nel secondo.

Naturalmente, tutto questo dipende dalla forma di ogni valigia da cabina, dipende da come le si collocano all'interno del bagagliaio, se sono un po' più grandi dello standard di 40 litri e se si trasportano altri tipi di oggetti come ombrelloni, seggiolini, ecc. Ma quello che è sicuro è che con uno qualsiasi degli ultimi modelli di PEUGEOT è molto difficile rimanere senza spazio nel bagagliaio.