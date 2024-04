Nuovo Nissan Juke: rivoluzione nel segmento B-SUV

Nissan riscrive le regole del gioco nel segmento B-SUV con il lancio del nuovo Juke, presentato in anteprima al Milano Running Festival.

Il modello 2024, che vanta oltre 120.000 unità vendute dalla sua introduzione, si propone con un design ancora più audace e un'ampia gamma di innovazioni tecnologiche e di comfort.

La nuova livrea gialla, richiesta a gran voce dai clienti, aggiunge vivacità al design rinnovato del Juke, contrastando elegantemente con dettagli neri come il tetto e gli specchietti. Questo look viene ulteriormente esaltato dall'inedita versione N-Sport, che introduce finiture dinamiche sia per l'esterno che per l'interno, con sedili trapuntati e inserti in Alcantara® gialla.

Sul fronte tecnologico, Nissan porta l'infotainment a un nuovo livello. Il sistema centrale vanta un display da 12,3 pollici, inclinato verso il guidatore per una migliore leggibilità, e ora supporta sia Apple CarPlay che Android Auto via WiFi. Anche il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici si rinnova, offrendo dati di navigazione, consumo di carburante e altre informazioni chiave, facilmente gestibili dai comandi al volante.

La praticità si sposa con la tecnologia attraverso aggiornamenti come un cassetto portaoggetti più grande e un caricatore wireless capace di ospitare dispositivi fino alle dimensioni di un iPhone 12 Pro Max, assicurando che la connettività e il comfort siano sempre a portata di mano.

Sicurezza e assistenza alla guida ricevono un impulso significativo con tecnologie come il Lane Departure Warning e l'Emergency Lane Keep, che garantiscono una guida più sicura e controllata. La nuova telecamera posteriore ad alta definizione e l'Around-View Monitor migliorano la visibilità e facilitano le manovre in ogni situazione.

Sotto il cofano, il Juke si rinnova con un'offerta di motorizzazioni ibride, disponibili su tutta la gamma. La propulsione ibrida garantisce un'elevata efficienza, soprattutto in città, riducendo i consumi fino al 40%. Per gli amanti della guida dinamica, il motore benzina DIG-T da 1,0 litri offre prestazioni vivaci, con opzioni di cambio manuale o automatico doppia frizione.

Il nuovo Juke rappresenta un punto di riferimento nel suo segmento, coniugando design, tecnologia e sostenibilità. Nissan conferma così il suo impegno verso l'innovazione e la leadership nel mercato dei veicoli elettrificati, offrendo una scelta sempre più ampia ai consumatori attenti all'ambiente e alla guida piacevole.

Il nuovo Nissan Juke è disponibile in cinque allestimenti – Acenta, N-Connecta, N-Design, N-Sport, Tekna – tutti con propulsore ibrido o benzina, con i seguenti prezzi di ingresso per le versioni benzina

Acenta da 25.000 euro

N-Connecta da 26.800 euro

N-Design, N-Sport e Tekna tutti da 28.600 euro

Il listino di dettaglio, comprensivo delle versioni Full Hybrid, sarà disponibile entro il mese di aprile.