Nuovo Opel Mokka: aerodinamica da record

Nuovo Opel Mokka ( 0,32 cD) presenta uno dei coefficienti aerodinamici più bassi nel suo segmento e si unisce agli altri campioni di aerodinamica del marchio, dal record di Opel Calibra (0,26 cD) agli attuali leader di categoria, Opel Astra (0,26 cD) e Opel Insignia (0,25 cD).

A causa delle sfide poste dalla riduzione delle emissioni di CO2, l'aerodinamica efficiente è sempre più importante nell'industria automobilistica e tra i clienti. Bassa resistenza aerodinamica significa che l'auto ha bisogno di meno energia per muoversi, che a sua volta si traduce in un minore consumo di carburante e minori emissioni.

Come per tutte le Opel di nuova concezione, gli ingegneri della casa automobilistica hanno ottimizzato l'aerodinamica del nuovo Opel Mokka nella galleria del vento dell'Università di Stoccarda (presso l'Istituto di Ricerca di Ingegneria Automobilistica e Motori per Veicoli). Con valori leggermente diversi a seconda delle versioni, hanno ridotto il coefficiente di resistenza aerodinamica a un eccellente 0.32 cD.