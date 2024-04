Nuovo PEUGEOT E-3008 conquista il Red Dot Design Award 2024

La PEUGEOT E-3008 ha fatto nuovamente colpo sulla scena internazionale del design, aggiudicandosi il Red Dot Design Award 2024 nella categoria "Product Design".

Questo riconoscimento segna la nona volta che PEUGEOT riceve l'ambito premio, consolidando la sua reputazione come leader nell'innovazione estetica automobilistica.

Il nuovo PEUGEOT E-3008 si distingue per il suo design esterno rinnovato, che comprende un'affascinante linea fastback e un frontale completamente rivisitato, orientato intorno all'iconico emblema del marchio. Matthias Hossann, Direttore Design di PEUGEOT, esprime il suo entusiasmo per il riconoscimento ottenuto: "Siamo orgogliosi che il nuovo design del PEUGEOT E-3008 sia stato celebrato con il Red Dot Design Award. Questo successo riflette l'ingegno e la determinazione del nostro team, evidenziando il nostro impegno a reinventare continuamente i nostri modelli."

I cambiamenti non sono solo estetici ma anche funzionali. Il SUV sportivo dispone di un innovativo spoiler "flottante" che migliora l'aerodinamica, oltre a fari Pixel LED che si adattano automaticamente per una visibilità ottimale. La fusione di design e funzionalità si vede anche nell'uso esclusivo di vernici come il Meteor Grey e l'Orbital Black, sostituendo i componenti cromati per un look più moderno e integrato.

All'interno, il PEUGEOT E-3008 continua a stupire con il suo Panorama i-Cockpit®. Un display curvo da 21 pollici domina la console, offrendo un'esperienza visiva unica e interattiva. L'ambiente interno è ulteriormente valorizzato dall'illuminazione ambientale personalizzabile, che può essere impostata in otto colori diversi, riflettendo le preferenze personali dei passeggeri.

Con il lancio del nuovo E-3008, PEUGEOT non solo riafferma il suo impegno verso l'eccellenza nel design, ma pone anche un nuovo standard nel segmento dei SUV completamente elettrici. Questa vettura non solo incarna i valori di efficienza e dinamismo del marchio, ma è anche un passo avanti verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato.