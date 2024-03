Nuovo PEUGEOT E-5008 rivoluziona il mondo dei SUV elettrici

Il lancio del nuovo PEUGEOT E-5008 segna un momento storico per il brand e per l'industria automobilistica,

introducendo un SUV completamente elettrico che non solo ridefinisce il concetto di spazio e comfort per sette passeggeri, ma stabilisce anche nuovi standard di autonomia e sostenibilità.

Innovazione e design: un connubio vincente

Il PEUGEOT E-5008 si distingue per il suo design innovativo, che combina linee aerodinamiche con una presenza imponente su strada. La sua lunghezza di 4,79 m e larghezza di 1,89 m, unite a una calandra innovativa e fari a LED ultracompatti, conferiscono al veicolo un aspetto dinamico e contemporaneo. La versione GT introduce la tecnologia Pixel LED, che adatta l'illuminazione alle condizioni del traffico senza abbagliare gli altri utenti della strada.

All'interno, il PEUGEOT E-5008 sorprende con il suo i-Cockpit® panoramico da 21", offrendo un'esperienza di guida intuitiva e immersiva. Il volante compatto, rinnovato con nuovi comandi sensibili al tocco, e i-Toggle® personalizzabili enfatizzano l'orientamento futuristico del design interno.

Prestazioni elettriche eccezionali

Con un'autonomia che può raggiungere i 660 km, il PEUGEOT E-5008 si posiziona al vertice della sua categoria. Supportato da una batteria ad alta tensione da 400 V, offre diverse opzioni di ricarica, inclusa la possibilità di ricaricare dal 20% all'80% in soli 30 minuti tramite colonnine ultra fast.

La gamma di motorizzazioni del PEUGEOT E-5008 include opzioni da 210 CV, 230 CV long range, e una potente versione Dual Motor da 320 CV a 4 ruote motrici. Per coloro che cercano un'opzione ibrida, il modello offre anche motori ibridi 48V da 136 CV e ibridi Plug-In da 195 CV, ampliando la scelta per i consumatori.

Sostenibilità e produzione locale

Il PEUGEOT E-5008 non è solo un'opera d'ingegneria avanzata ma anche un simbolo dell'impegno di PEUGEOT verso la sostenibilità. Utilizzando oltre 500 kg di materiali ecologici e rinunciando alle parti cromate a favore di dettagli verniciati, il veicolo riflette una filosofia di design rispettosa dell'ambiente.

Orgogliosamente prodotto in Francia

La produzione del PEUGEOT E-5008 avviene nello stabilimento di Sochaux, una scelta che sottolinea l'importanza della filiera produttiva locale e sostenibile. Le batterie, elemento cruciale per le prestazioni elettriche del veicolo, sono prodotte nella gigafactory di Douvrin, in Francia, assicurando non solo qualità e affidabilità ma anche un contributo significativo all'economia locale e alla riduzione dell'impronta carbonica legata al trasporto dei componenti.

Allestimenti e personalizzazione

Il PEUGEOT E-5008 è disponibile in due allestimenti principali: Allure e GT. L'allestimento Allure offre un comfort di alto livello con sedili misto TEP/tessuto, accesso e avviamento senza chiave, telecamera posteriore HD, e cerchi in lega da 19''. La versione GT aggiunge un tocco di esclusività con verniciatura bicolore, rivestimenti in Alcantara, proiettori Pixel LED, portellone elettrico, e un volante riscaldato, oltre al rivoluzionario PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® con schermo curvo da 21".

Comfort e connettività di serie

Entrambi gli allestimenti offrono di serie il sistema di informazione connesso PEUGEOT i-Connect®, che garantisce una connettività avanzata e intuitiva. La versione GT, inoltre, beneficia del sistema PEUGEOT i-Connect® Advanced, che include una navigazione connessa di ultima generazione e il riconoscimento vocale migliorato.

Innovazioni per la sicurezza e la guida

Il PEUGEOT E-5008 è dotato di oltre 40 sistemi di assistenza alla guida, come l'adaptive cruise control con funzione Stop & Go e il cambio corsia semiautomatico, che fanno un passo avanti verso la guida semi-autonoma, migliorando la sicurezza e il comfort di guida.

Spazio interno e modularità

Il design intelligente del PEUGEOT E-5008 massimizza lo spazio interno, offrendo un comfort eccezionale per tutti i sette passeggeri. La modularità dei sedili e la capacità del bagagliaio, che varia da 259 dm3 a 1.815 dm3 a seconda della configurazione, rendono questo SUV estremamente versatile e adatto a ogni esigenza di spazio.

PEUGEOT E-5008 rappresenta una pietra miliare nell'evoluzione dei SUV elettrici, offrendo una combinazione unica di spazio, autonomia, design avanzato e sostenibilità. Con il suo impegno verso la produzione locale e l'utilizzo di materiali ecologici, PEUGEOT non solo risponde alle crescenti esigenze di mobilità sostenibile dei consumatori ma stabilisce anche un nuovo benchmark per l'intera industria automobilistica.

In attesa del suo lancio nell'autunno del 2024, il PEUGEOT E-5008 si preannuncia come un modello capace di ridefinire le aspettative dei consumatori verso i veicoli elettrici, combinando in modo esemplare prestazioni, comfort e rispetto per l'ambiente.